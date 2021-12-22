Сотни машин АО «ТОДЭП» помогают тюменским дорожникам чистить снег в городе

Снег вывозят машины АО «ТОДЭП». Дополнительно работает 200 единиц техники.
«Из-за ненормативного снегопада работаем в две смены. Более 200 единиц техники работает. Сначала прометаем проезжую часть, потом тротуары, а потом убираем снег», - отметил зам главного инженера АО «ТОДЭП» Евгений Фальков.
Машины на ночь лучше парковать вдалеке от центральных улиц - рекомендуют дорожники.
Сильный снегопад обрушился на Тюмень 22 декабря, непогода задержится в Тюмени до ночи 23 числа. Между тем до Нового года в областной столице ожидаются осадки.