nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотни машин АО «ТОДЭП» помогают тюменским дорожникам чистить снег в городе

22 декабря 2021, 10:03
Фото: «НашГород»
В связи с тяжелой ситуацией на улицах тюменским дорожникам помогает спецтехника других компаний.

Снег вывозят машины АО «ТОДЭП». Дополнительно работает 200 единиц техники.

«Из-за ненормативного снегопада работаем в две смены. Более 200 единиц техники работает. Сначала прометаем проезжую часть, потом тротуары, а потом убираем снег», - отметил зам главного инженера АО «ТОДЭП» Евгений Фальков.

Машины на ночь лучше парковать вдалеке от центральных улиц - рекомендуют дорожники.

Сильный снегопад обрушился на Тюмень 22 декабря, непогода задержится в Тюмени до ночи 23 числа. Между тем до Нового года в областной столице ожидаются осадки.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25