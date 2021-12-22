Руководитель Движения автомобилистов РФ: Отмена ТО избавит водителей от взяток

Важный момент заключается в том, что новый закон не распространили на автомобили такси и на иной транспорт, перевозящий пассажиров, а также на машины, которые используются в служебных целях. Кроме того, ТО, как и ранее, обязательно нужно будет проходить для постановки авто на учет, в случае смены владельца, при внесении каких-либо изменений в конструкцию либо при замене основных агрегатов. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, благодаря новому закону станет легче жизнь владельцев около 50 миллионов единиц автотранспорта.