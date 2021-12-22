Руководитель Движения автомобилистов РФ: Отмена ТО избавит водителей от взяток

Представитель общественной организации дал интервью журналистам NEWS.ru. Виктор Похмелкин подчеркнул, что речь идет в данном случае о редком решении парламентариев, которое можно поддержать.
Закон, отменяющий обязательный ТО, депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении. От процедуры освободили мотоциклы и легковые автомобили физических лиц, используемые в личных целях. Владельцам такого автотранспорта предоставили возможность проходить ТО по желанию, то есть полисы ОСАГО больше не будут «завязаны» на ТО, пояснил глава Движения автомобилистов.
«Мы давно уже настаивали на отмене обязательного техосмотра для частных автовладельцев, так как действующая система не освобождает их от полной ответственности за техническое состояние своего транспортного средства. А техосмотр превращался в выкачивание денег либо напрямую, либо в виде взяток за уклонение от ТО, — констатировал Похмелкин. — Естественно, оно не распространяется на автомобили, перевозящие пассажиров, грузы и участвующие в международных перевозках».
Важный момент заключается в том, что новый закон не распространили на автомобили такси и на иной транспорт, перевозящий пассажиров, а также на машины, которые используются в служебных целях. Кроме того, ТО, как и ранее, обязательно нужно будет проходить для постановки авто на учет, в случае смены владельца, при внесении каких-либо изменений в конструкцию либо при замене основных агрегатов. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, благодаря новому закону станет легче жизнь владельцев около 50 миллионов единиц автотранспорта.
Один из соавторов документа — глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев — акцентировал внимание на том, что водители ранее неоднократно жаловались правительству на большие очереди на прохождение ТО.
Из комментариев автоэксперта Игоря Моржаретто следует, что до 85 процентов автовладельцев в нашей стране ТО не проходят, а покупают. Почти каждый водитель, как правило, внимательно следит за техническим состоянием своего транспорта, так что закон об отмене ТО на численность дорожных аварий не повлияет, подытожил Моржаретто.