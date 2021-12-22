«Россети» объявили о вводе в строй подстанции «Полевая» в Ростовской области

Как сообщает rostovgazeta.ru, торжественную церемонию запуска энергообъектов решено было провести в формате видео-конференц-связи. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, руководство дочерних компаний «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Сибирь» и «Россети Московский регион».
Возведенная с нуля в Ростовской области подстанция 110 кВ «Полевая» должна передавать электроэнергию мощностью 120 МВт с новой Марченковской ветроэлектростанции. Она считается одним из наиболее современных энергообъектов на юге России. С ее помощью будет идти передача электроэнергии от 48 ветроэлектрических установок «Марченковской ВЭС» в электросети 110 кВ.
В новом питающем центре размещено передовое высокотехнологичное оборудование в соответствии с мировыми стандартами. Посредством современных конструктивных решений удалось обеспечить высокую надежность работы подстанции и безопасность обслуживающего персонала.
На других энергообъектах - на подстанции 110 кВ «Горный щит» и «Бенжереп-2», которые снабжают электроэнергией Екатеринбургскую агломерацию и Новокузнецкий район Кемеровской области, - была проведена глубокая модернизация. На подстанции 220 кВ «Лесная», которая выполняет функцию одного из опорных центров питания в Новой Москве, финишировал первый этап реконструкции, благодаря чему решается проблема нехватки мощности в радиусе 20 километров самое меньшее на протяжении ближайшей пятилетки.
По информации Александра Новака, благодаря данным подстанциям электроэнергия будет подаваться в квартиры десятков тысяч жителей, поступать на промышленные и социально значимые объекты. С использованием передовых технологий и оборудования поднимется надежность и выше станет качество электроснабжения. А также появится возможность подключения новых потребителей.
«Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура», – уточнил Новак.
Свыше 95 процентов оборудования, которое стоит на новых энергообъектах, создано на российских заводах. В том числе они снабжены отечественным современным силовым и коммутационным оборудованием, микропроцессорной защитой. Помимо этого, контролировать работу подстанций можно будет удаленно. А также вести интеллектуальный учет электроэнергии.
По данным Андрея Рюмина, «Россети» планируют развиваться опережающими темпами, с расчетом на текущие и будущие потребности клиентов.
«Наш приоритет – единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия», – заявил он.
Хотя новым питающим центрам предстоит решать разные задачи, но есть иу них и общее: в каждом проекте предусмотрено применение актуальных решений, благодаря которым появляется гарантия высокой надежности и эффективной передачи электроэнергии потребителям.