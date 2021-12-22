«Россети» объявили о вводе в строй подстанции «Полевая» в Ростовской области

На других энергообъектах - на подстанции 110 кВ «Горный щит» и «Бенжереп-2», которые снабжают электроэнергией Екатеринбургскую агломерацию и Новокузнецкий район Кемеровской области, - была проведена глубокая модернизация. На подстанции 220 кВ «Лесная», которая выполняет функцию одного из опорных центров питания в Новой Москве, финишировал первый этап реконструкции, благодаря чему решается проблема нехватки мощности в радиусе 20 километров самое меньшее на протяжении ближайшей пятилетки.