Потребкооператив «Бест Вей» получил подписи в защиту от 15 000 граждан

Напомним: 17 ноября кооператив внесли в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности. Однако администрация компании заявила, что перед этим решением Центробанка не проводилась проверка ПК. Затем, согласно предписанию Генпрокуратуры, Роскомнадзор заблокировал платежный сайт кооператива, пишет newizv.ru.
24 декабря пройдет пресс-конференция, на которой руководство «Бест Вей» осветит ситуацию вокруг кооператива и поданного в отношении регулятора иска с требованием исключить компанию из «списка неблагонадежных».
Пайщики кооператива не ограничиваются только подписями на интернет-площадке. Они записали и разместили в соцсетях уже более 20 видеороликов в защиту «Бест Вей».