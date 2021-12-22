Похороны через погребение или кремацию: платные и бесплатные ритуальные услуги

Сюда же можно включить и все организационные моменты. Например, это касается панихиды, но только в том случае, если все выполняется своими усилиями. А второе непременное условие касается отсутствие обряда отпевания. Ведь часто этот религиозный ритуал совмещается с панихидой, когда люди приходят для того, чтобы проститься с умершим. За отпевание нужно платить, что подразумевается под пожертвованием на храм. При кремации дополнительно оформляется письменное разрешение в полиции.