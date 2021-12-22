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Похороны через погребение или кремацию: платные и бесплатные ритуальные услуги

22 декабря 2021, 06:17
Фото: pixabay.com
Каждому человеку отпущена только одна жизнь, поэтому и со своей смертью приходится сталкиваться единожды.

Правда, никто не знает, случится это в старости или в молодом возрасте. Но в любом случае к такому неприятному событию желательно подготовиться заранее. Если имеется возможность, стоит откладывать деньги на свои похороны. Ведь они обходятся дорого, особенно когда речь идет о таком большом городе как Санкт-Петербург. Но это больше касается погребения, а не кремации.

За что не придется платить?

Вначале стоит разобраться, за что точно не придется платить. Правда, если хорошо понимать, что речь идет о бесплатной услуге. В список стоит внести несколько пунктов.

  1. Вызов на дом врача из поликлиники или скорой помощи, а также наряда полиции.
  2. Отправка покойника в морг, если понадобится узнать точную причину смерти.
  3. Вскрытие в морге, а также и хранение тела в холодильной камере, но лишь на протяжении 7+7 дней.
  4. Получение участка на открытого типа кладбище под одну или две могилы, если выбирается погребение.
  5. Оформление всех документов, чтобы получить официальное свидетельство о смерти.

Сюда же можно включить и все организационные моменты. Например, это касается панихиды, но только в том случае, если все выполняется своими усилиями. А второе непременное условие касается отсутствие обряда отпевания. Ведь часто этот религиозный ритуал совмещается с панихидой, когда люди приходят для того, чтобы проститься с умершим. За отпевание нужно платить, что подразумевается под пожертвованием на храм. При кремации дополнительно оформляется письменное разрешение в полиции.

Платные услуги

Все остальное при организации траурного мероприятия — это платные услуги. Ведь они выполняются другими людьми. Сюда же относится и то, что арендуется и покупается. Можно привести несколько примеров:

  • копка ямы под могилу на кладбище;
  • аренда катафалка для перевозки покойника;
  • заказ автобуса для перевозки людей;
  • покупка разных траурных атрибутов.

Чтобы вынести покойника в гробу из дома или квартиры и поместить его в катафалк — это могут выполнить друзья или соседи. Но если приходится для этого обращаться в ритуальное агентство, тогда придется заплатить за предоставление обслуживающего персонала. Платными окажутся как погребение «под ключ», так и фальш-кремация. Только второй вариант обойдется наполовину дешевле.

При организации похорон в Санкт-Петербурге лучше сразу обратиться в ООО Городская Ритуальная Служба». Здесь проконсультируют по любому вопросу и подскажут, за что не придется платить при погребении или кремации. Зайти сюда выгоднее всего через сайт данной компании spbgorritual.ru, который доступен все 24 часа в сутки. Таким способом удастся недорого подобрать и заказать как ритуальные услуги, так и траурные атрибуты. Только надо разобраться, что потребуется для погребения, а что — для кремации.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская Ритуальная Служба» ОГРН 1217800145925

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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