Похороны через погребение или кремацию: платные и бесплатные ритуальные услуги

Правда, никто не знает, случится это в старости или в молодом возрасте. Но в любом случае к такому неприятному событию желательно подготовиться заранее. Если имеется возможность, стоит откладывать деньги на свои похороны. Ведь они обходятся дорого, особенно когда речь идет о таком большом городе как Санкт-Петербург. Но это больше касается погребения, а не кремации.
За что не придется платить?
Вначале стоит разобраться, за что точно не придется платить. Правда, если хорошо понимать, что речь идет о бесплатной услуге. В список стоит внести несколько пунктов.
Сюда же можно включить и все организационные моменты. Например, это касается панихиды, но только в том случае, если все выполняется своими усилиями. А второе непременное условие касается отсутствие обряда отпевания. Ведь часто этот религиозный ритуал совмещается с панихидой, когда люди приходят для того, чтобы проститься с умершим. За отпевание нужно платить, что подразумевается под пожертвованием на храм. При кремации дополнительно оформляется письменное разрешение в полиции.
Платные услуги
Все остальное при организации траурного мероприятия — это платные услуги. Ведь они выполняются другими людьми. Сюда же относится и то, что арендуется и покупается. Можно привести несколько примеров:
Чтобы вынести покойника в гробу из дома или квартиры и поместить его в катафалк — это могут выполнить друзья или соседи. Но если приходится для этого обращаться в ритуальное агентство, тогда придется заплатить за предоставление обслуживающего персонала. Платными окажутся как погребение «под ключ», так и фальш-кремация. Только второй вариант обойдется наполовину дешевле.
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