«Намерен дойти до Верховного суда!». Гаю Першингу отклонили апелляцию

«Почему эти горе эксперты принимают сувениры, как подлинники. Тарелку, купленную в прошлых годах в Карелии, тоже назвали подлинной. Ну что за эксперты? А про сувенирные монеты говорят, что они 11 века. Как так то? Современные копии юбилейных изделий, которые мы заказывали здесь, они корявые! А эксперты говорят, что это подлинное булгарское серебро»,