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«Намерен дойти до Верховного суда!». Гаю Першингу отклонили апелляцию

22 декабря 2021, 17:20
Фото: «Наш город»
Сегодня в тюменском центральном суде шло рассмотрение апелляции Гая Першинга. До этого у него было произведено изъятие большого количества музейных артефактов. Мужчина решил биться до конца, подал на обжалование, но получил отказ. Теперь Першинг намерен идти дальше и добиться, по его мнению, справедливости.
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Суд

Тюменский центральный суд сегодня рассмотрел апелляцию Гая Першинга. Мужчина хотел обжаловать решение по поводу того, что у него был изъят 2231 археологический предмет из «Музея частных коллекций». Но обжалование проиграл.

Решение об отклонении апелляции Першинга не устроило. «Нашему городу» он рассказал, что с их стороны было подано много ходатайств, но судья все отклонил.

«Отклонили все. И о повторной экспертизе, и о привлечении экспертов с академии наук. Наши, якобы, эксперты назвали обычные сувениры подлинниками средневековья. Также мы ходатайствовали о том, чтобы привлечь свидетелей, их экспертов, оперативников, которые проводили изъятия, но судья на все ответил отказом. Решение суда оставили без изменений»,

— делится Першинг.

Фото: «НашГород»

Но он также подчеркнул, что несмотря на сегодняшний «проигрыш», сдаваться не собирается и планирует писать кассацию и обращаться в Верховный суд.

Кроме того, Першинг пояснил, что все решения ему сказали «голословно». Никаких пока бумажных документов у него на руках нет. Они будут готовы через 10-15 дней.

Согласно документам суда, Першинг обвиняется по статье 7.15.1 КоАП РФ «Незаконный оборот археологических предметов».

При этом, в материалах дела также сообщается, что Першинг своими действиями нарушил еще один закон.

«Своими действиями Першинг Г.В. нарушил п. 3 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целом, мужчина возмущен ситуацией, а также считает, что присутствующие эксперты — не профессионалы.

«Почему эти горе эксперты принимают сувениры, как подлинники. Тарелку, купленную в прошлых годах в Карелии, тоже назвали подлинной. Ну что за эксперты? А про сувенирные монеты говорят, что они 11 века. Как так то? Современные копии юбилейных изделий, которые мы заказывали здесь, они корявые! А эксперты говорят, что это подлинное булгарское серебро»,

— негодует тюменец.

Он также отметил, что пригласили четырех человек. Из них двое не эксперты, а реставраторы.

Добавим, ранее мы писали, что летом на Гая Першинга было заведено еще и уголовное дело. Его обвинили в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В начале августа боеприпас был уничтожен на полигоне.

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