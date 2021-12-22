Москвичка завела в квартире более 100 кошек

Как сообщает iz.ru, соседи москвички жалуются на невыносимый запах в подъезде и постоянное мяуканье, которые не прекращается даже ночью. Люди отмечают, что задерживают дыхание перед входом в квартиру.
С женщиной не раз пытались договориться сдать животных в приют, но она отвечает на эти предложения агрессией.
Жители дома считают, что обращаться в полицию бесполезно, потому что законом не запрещено держать дома кошек. Однако зоозащитники говорят, что содержание животных в таких условиях можно расценить как издевательство.