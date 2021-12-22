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Москвичка завела в квартире более 100 кошек

22 декабря 2021, 11:12
Фото: pixabay.com
Жительница одной из многоэтажек Москвы завела в квартире более 100 кошек.

Как сообщает iz.ru, соседи москвички жалуются на невыносимый запах в подъезде и постоянное мяуканье, которые не прекращается даже ночью. Люди отмечают, что задерживают дыхание перед входом в квартиру.

С женщиной не раз пытались договориться сдать животных в приют, но она отвечает на эти предложения агрессией.

Жители дома считают, что обращаться в полицию бесполезно, потому что законом не запрещено держать дома кошек. Однако зоозащитники говорят, что содержание животных в таких условиях можно расценить как издевательство.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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