Молодой тюменец получил 4 года за драку с сожителем своей мамы

«Днем 18 июня текущего года он с бутылкой водки пришел в дом своей матери. Как только она ушла, сын распил ее с сожителем родительницы, который стал предъявлять ему претензии. Якобы он слишком часто приходит в гости к матери и потребовал, чтобы он больше у них не появлялся. Начавшаяся ссора переросла в потасовку. Выясняя отношения, мужчины сошлись врукопашную»,