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Молодой тюменец получил 4 года за драку с сожителем своей мамы

22 декабря 2021, 12:07
Фото: 1Mi
Заводоуковский райсуд признал 22-летнего Алексея Невзгодова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человеку, сообщает Объединённая пресс-служба тюменских судов.

В общей сложности он получил четыре года колонии. Судья отметил, что у молодого человека непогашенная судимость.

«Днем 18 июня текущего года он с бутылкой водки пришел в дом своей матери. Как только она ушла, сын распил ее с сожителем родительницы, который стал предъявлять ему претензии. Якобы он слишком часто приходит в гости к матери и потребовал, чтобы он больше у них не появлялся. Начавшаяся ссора переросла в потасовку. Выясняя отношения, мужчины сошлись врукопашную»,

- отмечает тюменский суд.

Через некоторое время мужчины прекратили драку и продолжили распивать спиртное, но раны оказались серьёзными. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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