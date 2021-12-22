nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лизинг авто от «Ураллизинг» — получи технику сейчас

22 декабря 2021, 08:16
Фото: pixabay.com
Лизинг авто от «Ураллизинг» — получи технику сейчас
В последние несколько лет все больше юридических и физических лиц решают купить машину в лизинг, так как это отличный вариант получить необходимый вид транспорта с выплатой в несколько этапов c итоговым приобретением авто или спецтехники в собственность.

В последние несколько лет все больше юридических и физических лиц решают купить машину в лизинг, так как это отличный вариант получить необходимый вид транспорта с выплатой в несколько этапов c итоговым приобретением авто или спецтехники в собственность.

Лизинг в Тюмени для юридических лиц является выгодным вложением средств, так как можно сэкономить на налогах, а техника во время выплаты уже работает.

Машины в лизинг в Тюмени https://tumen.urall.ru/ становятся все более популярны, так как процедура получения банковского кредита связана с большими сложностями и бумажной волокитой, а такой способ отличается простотой и прозрачностью. Обращение в компанию «Ураллизинг» позволит, внеся от 0% аванса стоимости выбранной автотехники, получить рассрочку на выплату остаточной стоимости в течение 60 месяцев с одновременным получением грузовых и легковых автомобилей, спецтехники в использование.

Чем интересны лизинговые отношения

Купить авто в лизинг в Тюмени — это отличный способ получить автотехнику предприятиям, которым она необходима, но нет свободных активов для ее покупки. Такой способ кредитования выгоден и банкам, которые не всегда готовы выдавать кредиты небольшим предприятиям. Ключевая особенность такого варианта покупки в том, что покупатель может сразу получить технику, выплачивая ее стоимость отдельными платежами, а продавец — проценты, начисленные по кредиту, и гарантированный возврат средств, так как авто является его собственностью. Отношения между лизингодателем и покупателем четко регламентированы ФЗ № 164.

Достоинства приобретения техники при помощи лизингового договора

Авто в лизинг в Тюмени для юридических лиц пользуется заслуженной популярностью, так как такой вариант приобретения техники имеет ряд достоинств:

  • При оформлении документации учитывается специфика работы клиента, например, сезонность или работа в определенных регионах;
  • Если у арендатора имеются финансовые планы и ограничены активы, то автотехнику можно начать использовать сразу после подписания договора;
  • Договор такого формата позволит возместить НДС и оптимизировать налог на прибыль;
  • Отличается простотой и минимальным временем оформления — арендатор вносит первоначальный платеж и не предоставляет залог;
  • График платежей лизинга авто разрабатывается в индивидуальном порядке;
  • Клиент, который уже получил и использует автомобиль или спецтехнику, имеет возможность брать дополнительные займы, параллельно расширяя свой бизнес.

Сотрудничество с «Ураллизинг» — выгодно, удобно, перспективно

Независимо от того, необходим клиенту трактор, экскаватор, легковой автомобиль или ГАЗель в лизинг в Тюмени, оформить его в представительстве компании «Ураллизинг» очень просто. Достаточно обратиться в представительство лично или позвонить по телефону, и опытные менеджеры с удовольствием расскажут о всех тонкостях оформления лизинга легковых автомобилей, проведут расчеты платежей и помогут определиться с выбором техники.

Если обратиться в «Ураллизинг», то можно быть уверенным в том, что купленная техника будет приносить только доход, а платежи за нее не станут ударом по бюджету предприятия.

ООО «Практика ЛК», ИНН 6659083401, ОГРН 1026602952804

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25