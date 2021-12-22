Лизинг авто от «Ураллизинг» — получи технику сейчас

Купить авто в лизинг в Тюмени — это отличный способ получить автотехнику предприятиям, которым она необходима, но нет свободных активов для ее покупки. Такой способ кредитования выгоден и банкам, которые не всегда готовы выдавать кредиты небольшим предприятиям. Ключевая особенность такого варианта покупки в том, что покупатель может сразу получить технику, выплачивая ее стоимость отдельными платежами, а продавец — проценты, начисленные по кредиту, и гарантированный возврат средств, так как авто является его собственностью. Отношения между лизингодателем и покупателем четко регламентированы ФЗ № 164.