Из-за плохой погоды тюменцев просят воздержаться от поездок на автомобилях

Отметим, что снегопад продлится до ночи 23 декабря, далее в областной столице ожидается резкое похолодание до – 13 градусов. В этих условиях дорожная техника будет работать всю ночь, автомобилистов просят не препятствовать работе дорожников.
По данным Гисметео, в городе выпадет 5-8 сантиметров снега. Его уборка службами ЖКХ может продлиться несколько дней.
До конца года в Тюмени возможны ещё снегопады и до морозы - 25 градусов. К Новому году температура воздуха достигнет - 18 градусов (предварительно).