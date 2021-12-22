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Из-за плохой погоды тюменцев просят воздержаться от поездок на автомобилях

22 декабря 2021, 14:22
Фото: 1Mi
Из-за неблагоприятных метеоусловий и недостатке спецтехники для расчистки дорог тюменцев просят не использовать автомобиль, сообщает администрация города.

Отметим, что снегопад продлится до ночи 23 декабря, далее в областной столице ожидается резкое похолодание до – 13 градусов. В этих условиях дорожная техника будет работать всю ночь, автомобилистов просят не препятствовать работе дорожников.

По данным Гисметео, в городе выпадет 5-8 сантиметров снега. Его уборка службами ЖКХ может продлиться несколько дней.

До конца года в Тюмени возможны ещё снегопады и до морозы - 25 градусов. К Новому году температура воздуха достигнет - 18 градусов (предварительно).

#Новости#Александр Мязин#Общество
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