Итоги дня: проверки после эвакуаций, единое парковочное пространство, фиктивный брак

Вчера в областной столице были эвакуированы десятки школ и торговых центров. Полицейские проверяли здания из-за сообщений о минировании. В результате, опасных предметов в школах и ТРЦ обнаружено не было.
«Днем и в вечерне-ночное время сотрудники полиции и других правоохранительных органов проверяли образовательные учреждения и торговые центры. В результате проверки специалисты не обнаружили предметов, представляющих опасность», — рассказали в УМВД по Тюменской области.
Как заявил личный источник, сотрудники полиции обследовали 81 школу и более 10 торговых центров.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, суд признал фиктивным брак между тюменкой и гражданином Азербайджана. Мужчина предложил ей сделать ремонт в квартире.
«24-летний мигрант предложил 32-летней жительнице Тюмени заключить фиктивный брак для получения разрешения на временное проживание в России. За это он обещал сделать ремонт и помогать деньгами. После того, как женщина согласилась, брак был зарегистрирован», — объяснили в пресс-службе.
В результате, брак был аннулирован. Решение суда пока не вступило в законную силу.
В областной столице прошло заседание комиссии по градостроительству и землепользованию, сообщили в Гордуме. На встрече обсуждался вопрос парковок в Тюмени.
«В 2020 году в областном центре обустроили более 2 300 машино-мест, а в текущем году — больше 1 800. Парковочные места для горожан создают в ходе благоустройства дворов и озелененных территорий, а также в процессе ремонта автомобильных дорог. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 1 890 машино-мест на семи объектах», — уточнили в Тюменской городской Думе.
Предполагается, что единое парковочное пространство позволит разгрузить дороги в центральной части города и повысить пропускную способность. Всего планируется обустроить 5 600 парковочных мест.