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Итоги дня: проверки после эвакуаций, единое парковочное пространство, фиктивный брак

22 декабря 2021, 18:58
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Суд признал фиктивным брак жительницы Тюмени с мигрантом. 81 школу и более 10 ТРЦ проверили после вчерашней массовой эвакуации. Единое парковочное пространство создадут в Тюмени.
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Тюмень

Тюменские полицейские проверили 81 школу после массовой эвакуации

Вчера в областной столице были эвакуированы десятки школ и торговых центров. Полицейские проверяли здания из-за сообщений о минировании. В результате, опасных предметов в школах и ТРЦ обнаружено не было.

«Днем и в вечерне-ночное время сотрудники полиции и других правоохранительных органов проверяли образовательные учреждения и торговые центры. В результате проверки специалисты не обнаружили предметов, представляющих опасность», — рассказали в УМВД по Тюменской области.

Как заявил личный источник, сотрудники полиции обследовали 81 школу и более 10 торговых центров.

Тюменка согласилась на фиктивный брак с мигрантом ради ремонта

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, суд признал фиктивным брак между тюменкой и гражданином Азербайджана. Мужчина предложил ей сделать ремонт в квартире.

«24-летний мигрант предложил 32-летней жительнице Тюмени заключить фиктивный брак для получения разрешения на временное проживание в России. За это он обещал сделать ремонт и помогать деньгами. После того, как женщина согласилась, брак был зарегистрирован», — объяснили в пресс-службе.

В результате, брак был аннулирован. Решение суда пока не вступило в законную силу.

В Тюмени появится единое парковочное пространство

В областной столице прошло заседание комиссии по градостроительству и землепользованию, сообщили в Гордуме. На встрече обсуждался вопрос парковок в Тюмени.

«В 2020 году в областном центре обустроили более 2 300 машино-мест, а в текущем году — больше 1 800. Парковочные места для горожан создают в ходе благоустройства дворов и озелененных территорий, а также в процессе ремонта автомобильных дорог. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 1 890 машино-мест на семи объектах», — уточнили в Тюменской городской Думе.

Предполагается, что единое парковочное пространство позволит разгрузить дороги в центральной части города и повысить пропускную способность. Всего планируется обустроить 5 600 парковочных мест.

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