«Единая Россия» подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы

В бюджете заложили деньги на помощь семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Также власти проведут модернизацию первичного звена здравоохранения, сделают капитальный ремонт в школах и построят новые учебные заведения. В российские регионы поставят новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Там обновят общественный транспорт, построят сельские дома культуры и сделают многое другое.