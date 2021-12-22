«Единая Россия» подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы

В бюджете заложили деньги на помощь семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Также власти проведут модернизацию первичного звена здравоохранения, сделают капитальный ремонт в школах и построят новые учебные заведения. В российские регионы поставят новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Там обновят общественный транспорт, построят сельские дома культуры и сделают многое другое.
По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, в целом расходы федеральной казны на социально значимые проекты покажут рост на 107,5 миллиарда рублей. Из этой суммы около 46 миллиардов — увеличение только на 2022 год.
Единороссы выполнили поручения Владимира Путина. Они добились принятия закона, который освобождает семьи с двумя детьми от уплаты подоходного налога при продаже жилья.
Турчак рассказал о принятии во втором чтении проекта закона «Единой России» о защите социальных выплат от списаний за задолженности. Это касается как банковских кредитов, так и исполнительного производства. Выплаты беременным, малообеспеченным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации станут неприкосновенными.
Помимо этого, принято решение о повышении уровня минимального размера оплаты труда. Специалисты проработали тему ужесточения ответственности за невыплату алиментов.
Единороссы пристально следят за вопросами развития экономики. Так, в начале осени 2021 года партия предложила правительству продлить на следующий год мораторий на проверки малого бизнеса. Удалось разработать проект закона о снижении административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Его примут в весеннюю сессию.
Как сообщает сайт «Единой России», в весеннюю сессию партия собирается завершить согласование с Кабинетом министров и принять проект закона о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационары.
Единороссы обеспечат защиту прав детей, которые получают пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в высшие учебные заведения.
В области здравоохранения «Единая Россия» собирается решить вопрос предоставления дополнительных льгот медицинскому персоналу, вернуться к рассмотрению вопроса о школьной медицине, а также сделать прозрачной систему лечения детей и взрослых с орфанными заболеваниями.
Еще партия проконтролирует реализацию программы капитального ремонта школ и создания дополнительного учебного пространства в них. Будут разработаны меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.