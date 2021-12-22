Депутат Тюменской гордумы призвал горожан обсудить концепцию будущего парка Комарово

За минувшие годы качественно преобразились Гилевская роща, экопарк Затюменский, в планах благоустроить еще один зеленый массив рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Его площадь составит 38,32 га — это почти половина Затюменского лесопарка.
Заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов призвал горожан включиться в обсуждение концепции будущей зоны отдыха.
«У нас давно взято за правило учитывать при благоустройстве мнение жителей. Именно такой подход позволяет создать действительно комфортное пространство как в отдельном районе, так и в городе в целом», отметил он.
В основу проекта парка Комарово легли идеи, высказанные тюменцами на портале «ТвоЯ Тюмень». Предполагается, что территория будет разделена на несколько основных зон: культурно-массовую, рекреационную, спортивную, вспомогательную, служебную. Появятся беговые и велосипедные дорожки, детские, спортивные площадки, малые архитектурные формы, навигация, при этом зеленые насаждения будут сохранены. Подробнее изучить проект будущего благоустройства и проголосовать за него можно на портале «Я решаю!».
«Приглашаю вас стать соавторами этого важного для города объекта. Наша цель — сделать будущий парк современным, интересным и удобным для всех жителей города»,призвал тюменцев Дмитрий Осипов.