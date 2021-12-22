Депутат Тюменской гордумы призвал горожан обсудить концепцию будущего парка Комарово

В основу проекта парка Комарово легли идеи, высказанные тюменцами на портале «ТвоЯ Тюмень». Предполагается, что территория будет разделена на несколько основных зон: культурно-массовую, рекреационную, спортивную, вспомогательную, служебную. Появятся беговые и велосипедные дорожки, детские, спортивные площадки, малые архитектурные формы, навигация, при этом зеленые насаждения будут сохранены. Подробнее изучить проект будущего благоустройства и проголосовать за него можно на портале «Я решаю!».