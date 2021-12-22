Бывшие партнеры экс-депутата из Краснодарского края Фурсы сообщили о рейдерстве

Интервью ростовскому журналисту Евгению Михайлову дали бывший владелец ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат (МПК)» Александр Кутков, индивидуальный предприниматель из Динского района Алексей Будилов, учредитель ООО «Завод по изоляции труб» Игорь Крамаренко. Об этом пишет argumenti.ru.
По мнению бизнесменов, Фурса, применяя незаконные методы, в том числе изготовление подложной документации, получал контроль над компаниями и доводил их до банкротства. Игорь Крамаренко назвал Фурсу, «наверное, величайшим на сегодняшний день рейдером в Краснодарском крае». Он рассказал, что с Фурсой находился в дружеских взаимоотношениях и делился проблемами на предприятии. Фурса предложил выкупить задолженность завода с условием последующего возврата денежных средств по ставке 12% годовых.
Крамаренко рассказал: они с Сергеем Фурсой определились. Тот четко заявил, что не интересуются трубным бизнесом, он сложный и Фурса в нем ничего не понимает. В результате сегодня, возможно, он похитил все деньги, заработанные предприятием, считает Игорь Крамаренко.
Как заявил бывший владелец ООО «Васюринский МПК» Александр Кутков, за фигурой Фурсы могут стоять представители концерна «Покровский». Он заявил, что связь является абсолютной. Появились «покровские», затем Фурса. Кутков также подчеркнул, что Фурса все делает для них и, возможно, на их средства.
Алексей Будилов, индивидуальный предприниматель, также считает, что Фурса скупал земли в Динском районе в интересах концерна «Покровский». Последние создавали благоприятные для этой деятельности обстоятельства.
«Как соотносятся Фурса и „Покровский“ для меня лично? Мои доли были еще раз арестованы, в отношении меня было возбуждено уголовное дело, — рассказал Алексей Будилов. — Все эти методы: информационные наезды, иски с арестами, очень плотное взаимодействие с правоохранительными и судебными органами — это все, как я вижу, почерк „покровских“. Это все, что мы видели в их войнах с „кущевскими“, захваты земель фермеров. Это вот я вижу», — отметил Будилов.
Кутков выразил надежду на то, что правоохранительные органы обратят внимание на деятельность Фурсы и проверят его методы работы на соответствие закону.
«Я считаю, нужно, чтобы с Фурсой, конечно, правоохранительные органы разбирались, потому что большая связь просматривается», — заявил экс-владелец ООО «Васюринский МПК».
Как добавил бизнесмен Алексей Будилов, проверить следует и законность происхождения средств, на которые Фурса покупал хозяйства в Динском районе.