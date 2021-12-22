Бывшие партнеры экс-депутата из Краснодарского края Фурсы сообщили о рейдерстве

«Как соотносятся Фурса и „Покровский“ для меня лично? Мои доли были еще раз арестованы, в отношении меня было возбуждено уголовное дело, — рассказал Алексей Будилов. — Все эти методы: информационные наезды, иски с арестами, очень плотное взаимодействие с правоохранительными и судебными органами — это все, как я вижу, почерк „покровских“. Это все, что мы видели в их войнах с „кущевскими“, захваты земель фермеров. Это вот я вижу», — отметил Будилов.