Более 90% жителей довольны работой УК «Страны Девелопмент»

Ежедневно управляющая компания принимает в среднем 250 заявок. После оформления клиентом заявки в мобильном приложении, по телефону или в офисе она попадает в систему и проходит автоматическое распределение в нужный отдел. В течение 5 минут заявка от жителя попадает исполнителю в приложение или в «рабочую среду», где указано направление работ и контактные данные клиента для связи. Среднее время устранения аварийной ситуации составляет 30 минут. После выполнения работ и перехода в статус «Выполнено» клиенту приходит уведомление с возможностью оценить качество услуги.