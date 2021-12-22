Более 90% жителей довольны работой УК «Страны Девелопмент»

Решающими факторами, влияющими на лояльность жильцов, стали удобство и полная автоматизация взаимодействия резидентов с управляющей компанией.
Основным преимуществом работы собственной управляющей компании «Станы Девелопмент» в Тюмени является автоматизация всех бизнес-процессов с использованием разработок IT-отдела и данных, собранных c локаций, точек контакта, а также с помощью опросов и отзывов после закрытия заявок.
Для оптимизации работы управляющая компания использует инновационный инструментарий:
Ежедневно управляющая компания принимает в среднем 250 заявок. После оформления клиентом заявки в мобильном приложении, по телефону или в офисе она попадает в систему и проходит автоматическое распределение в нужный отдел. В течение 5 минут заявка от жителя попадает исполнителю в приложение или в «рабочую среду», где указано направление работ и контактные данные клиента для связи. Среднее время устранения аварийной ситуации составляет 30 минут. После выполнения работ и перехода в статус «Выполнено» клиенту приходит уведомление с возможностью оценить качество услуги.
Мобильное приложение управляющей компании — главный инструмент взаимодействия УК и резидента. С его помощью жители могут:
Помимо базовых услуг компанией внедряются дополнительные платные сервисы — вызов сантехника или электрика, регулировка окон, ремонт под ключ, услуги клининга и химчистки и т. д. С помощью опросов, отзывов и оценок жителей УК оценивает актуальность услуг и внедряет новые — с момента заселения в квартиру до решения бытовых вопросов.
На данный момент через мобильное приложение поступает более 70% всех заявок, включая обращения от старшего поколения жителей. В любое время суток жители могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой или просьбой. В периоды повышенной загрузки в работу дополнительно подключаются самозанятые специалисты, которые составляют 30% штата: таким образом, компания снижает нагрузку на основной штат и оперативно решает вопросы жителей.
Для оценки качества работы управляющей компании производится регулярный расчет показателя удовлетворенности клиентов CSI и индекса вовлеченности и лояльности клиентов NPS. После выполнения жителям предлагается поставить оценку и оставить отзыв. Для расчета NPS ежегодно опрашиваются 10% клиентов от каждого дома.
В работе управляющей компании случаются экстремальные ситуации, которые оперативно разрешаются работниками УК. Так, минувшим летом служба охраны потушила пожар в ЖК еще до приезда пожарных. Сотрудники быстро среагировали на звонок жителей, вызвали пожарную службу, но, чтобы избежать серьезных последствий, начали тушить огонь самостоятельно. Благодаря этому к приезду МЧС возгорание было ликвидировано.