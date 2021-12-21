Жители Тюмени снова жалуются на плохую воду

Жители Тюмени в очередной раз начали жаловаться на качество водопроводной воды. Ее, по мнению населения, нельзя использовать ни для приготовления пищи, ни для принятия ванны.
Некоторые тюменцы замечают не только не свойственный воде цвет, но и осадок, который после нее остается.
«Я живу в Заречном микрорайоне, в нашем многоквартирном доме практически всегда проблемы с водой. Хотела постирать детские вещи в раковине, чтобы не включать стиральную машинку. Закрыла раковину клапаном, набрала воду, но вместе с ней пошел из-под крана и черный осадок. Вот что это? Грязные трубы или проблемы какие-то в подвале и поэтому мы получаем такое „богатство“? Это же не справедливо. За коммуналку счета приходят немаленькие!»,
— поделилась своей проблемой с корреспондентом «Нашего города», Наталья.
Она также отметила, что звонила несколько раз в Управляющую компанию, но там ей ответили, что все под контролем и никаких проблем нет.
А у тюменцев, проживающих в доме по улице Чаплина, 130 и вовсе из-под крана течет нефть. Так они шутя называют воду, которая поступает в их квартиры.
«Ну, почему вода дорожает? А тут все просто, из крана течёт нефть!»,
— делится возмущенная жительница.
Редакции «Нашего города» в пресс-службе Водоканала сообщили, что массовых жалоб нет, если и поступают, то только единичные случаи.
«Никаких изменений в исходной воде не зафиксировано. Сооружения водоподготовки работают в штатном режиме. Лабораторные исследования по графику, согласованному Роспотребнадзором, проводятся регулярно. Единичные жалобы на качество воды периодически поступают, но с каждым случаем разбираемся индивидуально. Проводим промывки сетей, совместно с управляющими компаниями, обследуем внутридомовые коммуникации»,
— подытожили в ведомстве.