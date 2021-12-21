Жители Тюмени снова жалуются на плохую воду

«Я живу в Заречном микрорайоне, в нашем многоквартирном доме практически всегда проблемы с водой. Хотела постирать детские вещи в раковине, чтобы не включать стиральную машинку. Закрыла раковину клапаном, набрала воду, но вместе с ней пошел из-под крана и черный осадок. Вот что это? Грязные трубы или проблемы какие-то в подвале и поэтому мы получаем такое „богатство“? Это же не справедливо. За коммуналку счета приходят немаленькие!»,