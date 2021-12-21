Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали в 2021 году самыми общительными в ОК

С 21 декабря пользователи ОК смогут получить свои персональные итоги года. В соцсети появится мини-приложение, в котором можно будет узнать, сколько всего за год они отправили сообщений, сколько времени провели в играх, загрузили фотографий и моментов, а также какое количество времени провели за прослушиванием любимых треков. Статистика появится в личном профиле пользователя, ей можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей на любой платформе.