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Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали в 2021 году самыми общительными в ОК

21 декабря 2021, 11:58
Фото: «Одноклассники»
Интересно, что пользователи ОК общаются равномерно в течение всей недели

Одноклассники представили новый раздел «Общение и контент» на сайте с итогами года социальной сети. ОК проанализировали опыт общения более 40 млн пользователей в России и рассказали, как они общались и чем чаще всего делились в соцсети в 2021 году. В топ самых активных городов по отправке сообщений в ОК вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а аудитория сервиса «Моменты» достигла 28 млн активных пользователей в месяц.

Сервис сообщений

По собственным данным, в ОК со своими друзьями и близкими общается каждый третий житель России. В 2021 году Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-На-Дону вошли в пятерку городов с самыми общительными пользователями в соцсети. При этом жители Москвы за год отправили в 2 раза больше сообщений, чем пользователи из следующих четырех городов в топе.

Интересно, что пользователи ОК общаются равномерно в течение всей недели, при этом более популярным днем по отправке сообщений стал воскресенье (15,6% от всех отправленных сообщений). Рекордными днями по отправке сообщений в уходящем году стали 8 марта и 9 мая — в эти дни пользователи отправляли в 3 раза больше сообщений, чем в обычные непраздничные дни.

Топ-10 городов по отправке сообщений в ОК:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Краснодар
  4. Омск
  5. Ростов-на-Дону
  6. Новосибирск
  7. Екатеринбург
  8. Волгоград
  9. Воронеж
  10. Саратов

ОК также проанализировали лидеров по количеству полученных сообщений от пользователей среди официальных групп брендов. Список групп возглавил AliExpress Россия, также в топ вошли компания Сима-ленд, издательство АСТ, Сбер и Столото.

Топ-10 брендов по количеству полученных сообщений в группу:

  1. AliExpress Россия
  2. Сима-ленд
  3. Издательство АСТ
  4. Сбер
  5. Столото
  6. Россельхозбанк
  7. Юла
  8. Интернет-магазин Presli
  9. Дом.ру
  10. Триколор

Стикеры и открытки

Стикеры и открытки остаются самым популярным способом общения в личных сообщениях и комментариях пользователей. Так в 2021 году загрузки пользовательских стикеров выросли за год на 36%, а отправлять их стали в 2,6 раза чаще – отправки стикеров из загруженных пользователями наборов составили четверть (24,4%) от всех стикеров.

При этом пользователи также активно обменивались эмоциями и поздравляли друг друга с помощью тематических открыток, причем делали это из разных стран мира. Четыре пользователя, которые отправили больше всех открыток в 2021 году, живут в России, Украине, Беларуси и Израиле.

Моменты

В ноябре 2021 года ОК сервису «Моменты» исполнился год — с его помощью пользователи могут делиться исчезающими фото и видео и соревноваться в популярности с друзьями. В 2021 году аудитория сервиса достигла 28 млн человек, а суммарное количество реакций на них достигало 40 млн в месяц. Больше всего пользователи делились своими моментами 1 сентября, 9 мая, а также в День матери (28 ноября).

Личные итоги

С 21 декабря пользователи ОК смогут получить свои персональные итоги года. В соцсети появится мини-приложение, в котором можно будет узнать, сколько всего за год они отправили сообщений, сколько времени провели в играх, загрузили фотографий и моментов, а также какое количество времени провели за прослушиванием любимых треков. Статистика появится в личном профиле пользователя, ей можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей на любой платформе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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