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В Тюмени на Алебашевском озере проводится соревнования по дрифту, участвует 40 машин

21 декабря 2021, 10:12
Фото: Тюменское Время
В Тюмени на Алебашевском озере более 40 автомобилистов приняли участие в дрифте, сообщает «Тюменское время».

Всего запланировано провести 17 мероприятий.

«Нравятся машины, нравится скорость», - отметила одна из участниц первого заезда.

Лёд на Алебашево отчистили от снега и проконтролировали, чтобы толщина льда была достаточной. Изменчивая погода может подпортить сезон, тем более что скоро в Тюмени ожидаются морозы до – 25 градусов и сильные снегопады.

Стоит отметить, что областная столица не первый раз принимает подобные мероприятия. Каждый год экстремалы проводят зимние соревнования на автомобилях с задним приводом.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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