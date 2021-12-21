В Тюмени на Алебашевском озере проводится соревнования по дрифту, участвует 40 машин

Всего запланировано провести 17 мероприятий.
«Нравятся машины, нравится скорость», - отметила одна из участниц первого заезда.
Лёд на Алебашево отчистили от снега и проконтролировали, чтобы толщина льда была достаточной. Изменчивая погода может подпортить сезон, тем более что скоро в Тюмени ожидаются морозы до – 25 градусов и сильные снегопады.
Стоит отметить, что областная столица не первый раз принимает подобные мероприятия. Каждый год экстремалы проводят зимние соревнования на автомобилях с задним приводом.