В Тюмени эвакуировали ТРЦ Премьер. Люди вынужденны стоять на улице

Ранее по данным «Нашего города» в Тюмени после звонков о «минировании» эвакуировали школы № 49/2, № 94, № 15, № 27/1, № 81, № 67, № 88/1, № 48/1, № 9, № 48/2, № 30, № 92, № 88, № 41, № 70, № 69, № 38, № 32, № 60, № 45, № 22, № 43, № 62, № 63, № 72. К некоторым из них приезжали детские автобусы, чтобы быстро вывести детей.