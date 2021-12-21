nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени эвакуировали ТРЦ Премьер. Люди вынужденны стоять на улице

21 декабря 2021, 10:38
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 21 декабря эвакуировали людей из здания ТРЦ Премьер, сообщает паблик «ЧС Тюмень».

Посетителям и персоналу пришлось выйти на улицу, здание обследуют сотрудники МВД.

Ранее по данным «Нашего города» в Тюмени после звонков о «минировании» эвакуировали школы № 49/2, № 94, № 15, № 27/1, № 81, № 67, № 88/1, № 48/1, № 9, № 48/2, № 30, № 92, № 88, № 41, № 70, № 69, № 38, № 32, № 60, № 45, № 22, № 43, № 62, № 63, № 72. К некоторым из них приезжали детские автобусы, чтобы быстро вывести детей.

Отмечается, что подобные сообщения продолжают поступать, возможно список эвакуированных объектов в Тюмени к концу дня пополнится. Горожане уже предлагают срочно найти и наказать «шутников».

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25