В 2022 году строители приступят к возведению развязки на Червишевском тракте

В ближайшее время эксперты дадут заключение на проект по развязке, конкурс по выбору подрядной организации на строительство объекта пройдёт уже в 2022 году, в это же время начнётся стройка.
Объект появится в районе Комарово и должен снизить трафик на Объездной дороге.
Стоит отметить, что в этом году в районе Тюменской слободы появился второй выезд на Московский тракт, его открыли в ноябре. В центре города введены платные парковки, появились стоянки для маломобильного населения на проезде Ткацкий, 14.
На дорожную инфраструктуру регион потратил более 8 млрд рублей.
Ранее стало известно, что сотни дольщиков получат ключи от своих квартир в долгострое на улице Интернациональной в Тюмени.
Стоит отметить, что в Тюмени в 2021 году введены в эксплуатацию десятки многоквартирных домов. За последние 11 месяцев в Росреестр обратилось почти 2 млн заявителей, большая часть из них через интернет. Принято 758,7 тыс. решений об осуществлении кадастрового учёта, рост почти на 46%. На учёт поставлено 52 многоквартирных дома и сотни частных.
В текущем году в регионе было куплено 155 тысяч квадратных метров жилья, что помогло улучшить условия проживания более 3 тысяч молодых семей, сотрудников бюджетной сферы, а также горожан, переселённых из аварийных домов и льготников из Ямало-Ненецкого АО.