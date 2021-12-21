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В 2022 году строители приступят к возведению развязки на Червишевском тракте

21 декабря 2021, 15:32
Фото: 1Mi
Александр Моор рассказал о развязке на Червишевском тракте, вопрос был задан на «Прямой линии».

В ближайшее время эксперты дадут заключение на проект по развязке, конкурс по выбору подрядной организации на строительство объекта пройдёт уже в 2022 году, в это же время начнётся стройка.

Объект появится в районе Комарово и должен снизить трафик на Объездной дороге.

Стоит отметить, что в этом году в районе Тюменской слободы появился второй выезд на Московский тракт, его открыли в ноябре. В центре города введены платные парковки, появились стоянки для маломобильного населения на проезде Ткацкий, 14.

На дорожную инфраструктуру регион потратил более 8 млрд рублей.

Ранее стало известно, что сотни дольщиков получат ключи от своих квартир в долгострое на улице Интернациональной в Тюмени.

Стоит отметить, что в Тюмени в 2021 году введены в эксплуатацию десятки многоквартирных домов. За последние 11 месяцев в Росреестр обратилось почти 2 млн заявителей, большая часть из них через интернет. Принято 758,7 тыс. решений об осуществлении кадастрового учёта, рост почти на 46%. На учёт поставлено 52 многоквартирных дома и сотни частных.

В текущем году в регионе было куплено 155 тысяч квадратных метров жилья, что помогло улучшить условия проживания более 3 тысяч молодых семей, сотрудников бюджетной сферы, а также горожан, переселённых из аварийных домов и льготников из Ямало-Ненецкого АО.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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