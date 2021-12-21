В 2022 году строители приступят к возведению развязки на Червишевском тракте

Стоит отметить, что в Тюмени в 2021 году введены в эксплуатацию десятки многоквартирных домов. За последние 11 месяцев в Росреестр обратилось почти 2 млн заявителей, большая часть из них через интернет. Принято 758,7 тыс. решений об осуществлении кадастрового учёта, рост почти на 46%. На учёт поставлено 52 многоквартирных дома и сотни частных.