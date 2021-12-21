Уральский прокурор указал Александру Моору на недоработки

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с главой Тюменской области Александром Моором.
Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, руководители обсудили вопросы взаимодействия транспортной прокуратуры с органами исполнительной власти региона в сфере правотворческой деятельности и надзора за законностью нормативных правовых актов, которые затрагивают объекты транспортной инфраструктуры, работы жд, воздушного и водного транспорта.
Дроздецкий в ходе диалога с главой Тюменской области, поднял проблемный вопрос, по поводу того, что не принимаются меры по оборудованию спецстоянок. И озвучил проблему транспортной доступности жителей отдаленных районов, а именно - Заболотья.
Помимо этого, силовик предложил сохранить прежний уровень количества авиарейсов.
Отметим, что в ходе визита в наш регион, Дроздецкий также встретился с местными жителями. К нему граждане обращались с различными проблемами и вопросами: пенсионные выплаты, просьбы проверить авиакомпанию, проблемы долевого строительство в Плеханово.
Все обращения местного населения были зафиксированы, а также даны поручения, чтобы восстановить нарушенные права граждан.