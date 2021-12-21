Уральский прокурор указал Александру Моору на недоработки

Отметим, что в ходе визита в наш регион, Дроздецкий также встретился с местными жителями. К нему граждане обращались с различными проблемами и вопросами: пенсионные выплаты, просьбы проверить авиакомпанию, проблемы долевого строительство в Плеханово.