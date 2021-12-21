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Уральский прокурор указал Александру Моору на недоработки

21 декабря 2021, 08:12
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий встретился с главой Тюменской области Александром Моором. В ходе встречи руководители обсудили важные вопросы, касающиеся взаимодействия транспортной прокуратуры с органами исполнительной власти региона.

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с главой Тюменской области Александром Моором.

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, руководители обсудили вопросы взаимодействия транспортной прокуратуры с органами исполнительной власти региона в сфере правотворческой деятельности и надзора за законностью нормативных правовых актов, которые затрагивают объекты транспортной инфраструктуры, работы жд, воздушного и водного транспорта.

Дроздецкий в ходе диалога с главой Тюменской области, поднял проблемный вопрос, по поводу того, что не принимаются меры по оборудованию спецстоянок. И озвучил проблему транспортной доступности жителей отдаленных районов, а именно - Заболотья.

Помимо этого, силовик предложил сохранить прежний уровень количества авиарейсов.

Отметим, что в ходе визита в наш регион, Дроздецкий также встретился с местными жителями. К нему граждане обращались с различными проблемами и вопросами: пенсионные выплаты, просьбы проверить авиакомпанию, проблемы долевого строительство в Плеханово.

Все обращения местного населения были зафиксированы, а также даны поручения, чтобы восстановить нарушенные права граждан.

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