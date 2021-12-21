Тюменцы жалуются на очереди в поликлиниках

Там также добавили, что несмотря на высокий спрос, поликлиники стараются принять всех, кому необходима помощь. Кроме того, сейчас пересматриваются графики работы врачей, а когда происходит большое скопление пациентов, дополнительно на помощь выходят и заведующие отделениями.