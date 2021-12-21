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Тюменцы жалуются на очереди в поликлиниках

21 декабря 2021, 06:49
Фото: Instagram тюменца
Жители Тюмени жалуются на большие очереди в поликлиниках. Недовольным пациентам сидеть у кабинетов приходится часами.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в медицинских учреждениях Тюмени наблюдается повышенная нагрузка. В поликлиниках и больницах людям приходится ждать своей очереди не менее часа.

Недовольный тюменец в своем Instagram написал гневный пост об очередях в детской поликлинике.

«Вот такие очереди в детской поликлинике на улице Маршака,5. Где руководство здравоохранения города? Они водят своих детей в такие поликлиники? Думаю, что нет!»,

- возмутился мужчина.

В пресс-службе областного здравоохранения ответили, что ажиотаж в медицинских учреждениях наблюдается из-за всплеска заболеваемости.

«В сезон ОРВИ всегда большая нагрузка на сферу здравоохранения. Люди обращаются за медицинской помощью чаще. А у нас по-прежнему часть специалистов задействована на работе по инфекционному профилю»,

- пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что несмотря на высокий спрос, поликлиники стараются принять всех, кому необходима помощь. Кроме того, сейчас пересматриваются графики работы врачей, а когда происходит большое скопление пациентов, дополнительно на помощь выходят и заведующие отделениями.

Отметим, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе превысила эпидемический порог. Так, не предыдущей неделе статистика показала прирост заболеваемости на 6,8% в сравнении с неделей ранее.

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#Новости#Больница#Департамент здравоохранения#Эпидемия#Поликлиника#Коронавирус#Грипп#Медицина#Здравоохранение#Вирусы#Болезни#ОРВИ#Екатерина Байкалова#Общество
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