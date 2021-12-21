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Тюменцы наблюдали за огромной и красивой луной

21 декабря 2021, 02:03
Фото: «Наш город»
Жители города наблюдали за огромной и красивой луной. Горожане активно делились в социальных сетях необычным светилом и выражали восторг от такого явления. Такую большую луну тюменцам удается видеть не часто.
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Тюмень

Тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями большой луны. Такая луна в город «захаживает» не часто. В воскресенье, 19 декабря, было полнолуние и ,вероятно, это отголоски данного явления.

Большой лунный диск было хорошо видно еще благодаря относительно хорошей погоде и отсутствию облаков.

Фото: ЧС-Тюмень

Небесное светило практически с размером блюдца повисло над городом и вызвало эмоции у тюменцев своей таинственностью.

Фото: ЧС-Тюмень

"Какая восхитительная была сегодня Луна"

- делятся своими впечатлениями тюменцы.

Фото: ЧС-Тюмень

А некоторые сравнивают луну с мандаринкой.

"Луна походит на мандаринку",

- пишут горожане.

Напомним, ранее мы писали, что летом жители Тобольска стали свидетелями лунного затмения. Правда оно было частичным. Луна перекрывала диск Солнца лишь на 40%.

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