Тюменцы наблюдали за огромной и красивой луной

Тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями большой луны. Такая луна в город «захаживает» не часто. В воскресенье, 19 декабря, было полнолуние и ,вероятно, это отголоски данного явления.
Большой лунный диск было хорошо видно еще благодаря относительно хорошей погоде и отсутствию облаков.
Небесное светило практически с размером блюдца повисло над городом и вызвало эмоции у тюменцев своей таинственностью.
"Какая восхитительная была сегодня Луна"
- делятся своими впечатлениями тюменцы.
А некоторые сравнивают луну с мандаринкой.
"Луна походит на мандаринку",
- пишут горожане.
Напомним, ранее мы писали, что летом жители Тобольска стали свидетелями лунного затмения. Правда оно было частичным. Луна перекрывала диск Солнца лишь на 40%.