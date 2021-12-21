Тюменские прокуроры помогли женщине получить звание «Ветеран труда»

Жительница тюменской области обратилась в прокуратуру региона из-за того, что не могла получить звание «Ветеран труда».
Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе ведомства, женщина, проживающая в селе Истощино Бердюжского района, обратилась к прокурорам с заявлением. Она рассказала, что ей отказали в присвоении звания «Ветеран труда».
Прокуратуре Бердюжского района удалось установить, что в 1989 году, заявительница трудилась продавцом в Истощинском торговом предприятии и была награждена значком «Отличник советской потребительской кооперации». Но радость была недолгой. Выяснилось, что удостоверение от значка — с ошибкой. В нем были неправильно написаны имя и фамилия трудящейся. Из-за этого недоразумения, женщина не получила документ.
Районная прокуратура обратилась в суд, чтобы установить факт принадлежности удостоверения заявительнице. Суд требования удовлетворил, а решение суда уже вступило в силу и было исполнено.