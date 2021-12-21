Тюменские прокуроры помогли женщине получить звание «Ветеран труда»

Прокуратуре Бердюжского района удалось установить, что в 1989 году, заявительница трудилась продавцом в Истощинском торговом предприятии и была награждена значком «Отличник советской потребительской кооперации». Но радость была недолгой. Выяснилось, что удостоверение от значка — с ошибкой. В нем были неправильно написаны имя и фамилия трудящейся. Из-за этого недоразумения, женщина не получила документ.