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Тюменские прокуроры помогли женщине получить звание «Ветеран труда»

21 декабря 2021, 07:31
Фото: 1Mi
Прокуратура тюменской области помогла местной жительнице получить звание «Ветеран труда». У заявительницы были проблемы с удостоверением, так как ей в нем написали неправильные данные. Это и стало поводом для того, чтобы не дать награду, но справедливость восторжествовала.
Сюжет
Тюмень

Жительница тюменской области обратилась в прокуратуру региона из-за того, что не могла получить звание «Ветеран труда».

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе ведомства, женщина, проживающая в селе Истощино Бердюжского района, обратилась к прокурорам с заявлением. Она рассказала, что ей отказали в присвоении звания «Ветеран труда».

Прокуратуре Бердюжского района удалось установить, что в 1989 году, заявительница трудилась продавцом в Истощинском торговом предприятии и была награждена значком «Отличник советской потребительской кооперации». Но радость была недолгой. Выяснилось, что удостоверение от значка — с ошибкой. В нем были неправильно написаны имя и фамилия трудящейся. Из-за этого недоразумения, женщина не получила документ.

Районная прокуратура обратилась в суд, чтобы установить факт принадлежности удостоверения заявительнице. Суд требования удовлетворил, а решение суда уже вступило в силу и было исполнено.

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