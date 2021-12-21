Тарифы ЖКХ, QR-коды, новогодние утренники: что тюменцы спросили у губернатора

На вчерашний день к предстоящей «Прямой линии» было задано больше тысячи вопросов. Чаще всего местные жители интересуются темами благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальными аспектами — обслуживанием и защитой, а также темами COVID-19, строительства и архитектуры.
Вопросы задавали под постами в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм и «Одноклассники», отправляли на электронную почту или записывали их на автоответчик.
Особо жителей Тюменской области волнует повышение цен на услуги ЖКХ. Администрация Тюмени издала постановление, согласно которому с 1 января 2022 года вырастут цены на некоторые услуги. Среди них управление многоквартирным домом, техническое обслуживание общего имущества, аварийно-диспетчерское обслуживание. Горожане интересуются, из-за чего произошел скачок цен.
«Считаем, что постановление 229-пк ущемляет права собственников на получение услуг по содержанию и ремонту МКД. Кто дал экономическое обоснование таким грабительским тарифам на содержание и ремонт жилья?»спрашивают тюменцы.
Цены на жилье тоже интересуют жителей Тюмени. В соцсетях они высказали свое мнение о том, что цены слишком высокие.
«Почему такие высокие цены на жилплощадь? Почему они не регулируются, ведь зарплата не растет, люди на грани, выхода нет. Даже старое жилье продают — посмотрите цены у риэлторов, это что? С этим надо что-то делать», — заявила горожанка.
Еще один вопрос, который поддержали люди, касается посыпки дорог реагентами, чтобы избежать гололеда. Особенно актуальна эта тема для владельцев животных и автомобилей. Местные жители даже предложили альтернативу химическим веществам.
«Когда перестанут посыпать дороги и тротуары химией? Каменная крошка, на которую можно её заменить, экологичная, многоразовая и никого не отравляет. От высыпанной химии страдают лапы животных, приходят в негодность обувь и автомашины, и самое опасное, что весной мы все этим дышим. У огромного количества людей возникает жесточайшая аллергия»,уточнили горожане.
Что касается социальной сферы, то тюменцев волнуют льготы и сложности в их получении. Например, Ирина Д. спросила, почему для получения льгот многодетных приравнивают к малоимущим. Она уверена, что это несправедливо. «Родители, которые работают и исправно платят налоги, не получают льгот. А кто особо работать не желает, все льготы получает», — пишет женщина.
Ну и один из самых больших пластов вопросов относится к теме коронавирусной инфекции, вакцинации и системы QR-кодов. Горожане не хотят мириться с введенными ограничениями и продолжают требовать отменить коды. Они называют эту систему беззаконием и просят «дать людям спокойно жить, работать, воспитывать детей, учиться».
К этой же теме относится вопрос про присутствие родителей на новогодних утренниках у своих детей. Любовь С. спросила у Александра Моора, почему она не может пойти на праздник к своему ребенку даже с QR-кодом.
«Почему родителям нельзя присутствовать на Новогоднем утреннике в детском саду даже при условии соблюдения всех ограничений — социальной дистанции, масок, перчаток, qr-кодов? На мой взгляд, это полный бред! С чужими людьми я могу сидеть в кинотеатре 2 часа, ходить на концерты, а на последнее Новогоднее выступление моего ребенка сходить не могу!»недовольна женщина.
Многие жители не понимают, для чего вообще ввели режим повышенной готовности, и почему его не отменяют уже второй год. Также затронули тему вакцинации детей, которую так бурно обсуждают в последнее время, ведь препарат «Спутник М» для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирован.
Некоторые вопросы касались отдельных жилых комплексов или управляющих компаний, благоустройства конкретных дворов и скверов, цен на бензин, состояния дорог на конкретных улицах. Тюменцы с нетерпением ждут «Прямую линию» с Александром Моором, чтобы получить ответы на важнейшие для них вопросы. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Тюменское время» и в социальных сетях.