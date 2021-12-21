Тарифы ЖКХ, QR-коды, новогодние утренники: что тюменцы спросили у губернатора

Многие жители не понимают, для чего вообще ввели режим повышенной готовности, и почему его не отменяют уже второй год. Также затронули тему вакцинации детей, которую так бурно обсуждают в последнее время, ведь препарат «Спутник М» для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирован.