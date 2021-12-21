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Скончалась журналист и краевед Вера Кубочкина

21 декабря 2021, 06:52
Фото: «ВКонтакте»
На 92-м году жизни скончалась известный журналист, библиотекарь и краевед Тюмени — Вера Кубочкина. За свою жизнь женщина смогла оставить большой след в истории города и в сердцах многих людей.
Сюжет
Тюмень

Сегодня поступила печальная новость о смерти известного в Тюмени журналиста.

Вера Кубочкина родилась в 1929 году. Она была очень творческим и деятельным человеком. Написала огромное количество материалов, которые были опубликованы в крупных изданиях. Также Вера Николаевна была членом Союза журналистов России, почетным членом Тюменского историко-родословного общества, член совета краеведческого клуба «Тюменская старина», Тюменского областного фонда им. В.И.Муравленко.

С 1997 года Вера Кубочкина являлась автором и ведущей краеведческой передачи «Факт истории». Программа выпускалась на ГТРК «Регион Тюмень».

Также Кубочкина много времени посвящала материалам, посвященным военному времени. А три года назад был выпущен спецномер журнала ЛиК, где были опубликованы ее самые запоминающиеся, важные и лучшие статьи.

Для многих Вера Николаевна запомнилась, как человек со светлой душой, большим сердцем, добрыми глазами, а также безграничной любовью к людям и своей работе.

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