Скончалась журналист и краевед Вера Кубочкина

Сегодня поступила печальная новость о смерти известного в Тюмени журналиста.
Вера Кубочкина родилась в 1929 году. Она была очень творческим и деятельным человеком. Написала огромное количество материалов, которые были опубликованы в крупных изданиях. Также Вера Николаевна была членом Союза журналистов России, почетным членом Тюменского историко-родословного общества, член совета краеведческого клуба «Тюменская старина», Тюменского областного фонда им. В.И.Муравленко.
С 1997 года Вера Кубочкина являлась автором и ведущей краеведческой передачи «Факт истории». Программа выпускалась на ГТРК «Регион Тюмень».
Также Кубочкина много времени посвящала материалам, посвященным военному времени. А три года назад был выпущен спецномер журнала ЛиК, где были опубликованы ее самые запоминающиеся, важные и лучшие статьи.
Для многих Вера Николаевна запомнилась, как человек со светлой душой, большим сердцем, добрыми глазами, а также безграничной любовью к людям и своей работе.