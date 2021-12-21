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СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Тюмени: 78% заказов лекарств уже делают онлайн

21 декабря 2021, 07:27
Фото: пресс-служба СберБанка
СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, подвела первые итоги работы хаба в Тюмени. С момента открытия хаба в августе 2021 года жители города сделали в СБЕР ЕАПТЕКЕ десятки тысяч заказов — 78% из них приходится на онлайн-доставку и самовывоз.
Сюжет
Тюмень
Фото: пресс-служба СберБанка

В хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника — всего более 12000 наименований. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом. Сейчас самовывоз заказа в Тюмени доступен из 6 точек, но в декабре будут подключены ещё 22 партнерские аптеки

Фото: пресс-служба СберБанка

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:

Мы рады начать работу в Тюмени в 2021 году. Онлайн-заказ лекарств — один из важнейших сервисов для россиян по всей стране. Жители города охотно заказывают в СБЕР ЕАПТЕКЕ лекарства с доставкой. Мы благодарны им за доверие и продолжим развивать логистику и повышать качество сервиса, чтобы как можно больше жителей региона получили доступ к широкому ассортименту современных лекарств.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Доставка лекарств на дом — востребованная и актуальная услуга. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ она становится доступна все большему количеству жителей России, а за счет синергии с другими сервисами экосистемы Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее и проще. Клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, оплатить заказ через SberPay.

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