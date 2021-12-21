СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Тюмени: 78% заказов лекарств уже делают онлайн

В хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника — всего более 12000 наименований. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом. Сейчас самовывоз заказа в Тюмени доступен из 6 точек, но в декабре будут подключены ещё 22 партнерские аптеки