СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Тюмени: 78% заказов лекарств уже делают онлайн

В хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника — всего более 12000 наименований. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом. Сейчас самовывоз заказа в Тюмени доступен из 6 точек, но в декабре будут подключены ещё 22 партнерские аптеки
Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:
Мы рады начать работу в Тюмени в 2021 году. Онлайн-заказ лекарств — один из важнейших сервисов для россиян по всей стране. Жители города охотно заказывают в СБЕР ЕАПТЕКЕ лекарства с доставкой. Мы благодарны им за доверие и продолжим развивать логистику и повышать качество сервиса, чтобы как можно больше жителей региона получили доступ к широкому ассортименту современных лекарств.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Доставка лекарств на дом — востребованная и актуальная услуга. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ она становится доступна все большему количеству жителей России, а за счет синергии с другими сервисами экосистемы Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее и проще. Клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, оплатить заказ через SberPay.