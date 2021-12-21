Руслан Кухарук пообещал очистить улицы Тюмени от снега в максимально короткие сроки

«Вижу, что от тюменцев поступает много сообщений на качество работы дорожных служб и УК. Я поручил главам управ, директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта взять ситуацию под личный контроль, особое внимание уделить не только уборке улиц, но и тротуаров, остановок общественного транспорта», — отметил Руслан Кухарук в своем аккаунте Instagram.
По его словам, в областной столице за сутки вывезли более 10 тыс. кубометров снега. На дневную уборку выйдут 500 единиц техники и 505 дорожных рабочих.
Глава города так же подчеркнул, что на выполнение подобных задач по нормативам должно уходить около 7 дней, однако была поставлена задача очистить улицы города от снега в максимально короткие сроки.