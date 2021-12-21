nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Руслан Кухарук пообещал очистить улицы Тюмени от снега в максимально короткие сроки

21 декабря 2021, 10:08
Фото: 1Mi
В областной столице выпало более 1/5 от месячной нормы осадков. Как рассказал глава города Руслан Кухарук, на утреннем селекторе обсудили вопрос уборки снега.

«Вижу, что от тюменцев поступает много сообщений на качество работы дорожных служб и УК. Я поручил главам управ, директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта взять ситуацию под личный контроль, особое внимание уделить не только уборке улиц, но и тротуаров, остановок общественного транспорта», — отметил Руслан Кухарук в своем аккаунте Instagram.

По его словам, в областной столице за сутки вывезли более 10 тыс. кубометров снега. На дневную уборку выйдут 500 единиц техники и 505 дорожных рабочих.

Глава города так же подчеркнул, что на выполнение подобных задач по нормативам должно уходить около 7 дней, однако была поставлена задача очистить улицы города от снега в максимально короткие сроки.

Материалы по теме
Мэр Тюмени Руслан Кухарук поздравил всех матерейРуслан Кухарук рассказал Владимиру Якушеву о расселении и застройке аварийного фондаГлава Тюмени Руслан Кухарук поздравил жителей с Днем конституции РФ
#Новости#Чистка снега#Снег#Руслан Кухарук#Администрация#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25