«Мы не сразу поняли, что случилось». Ученица одной из школ рассказала про эвакуацию

Для школьников Тюмени сегодня день не задался практически с самого утра. Сначала поступило сообщение об эвакуации второго корпуса 65 школы, а затем тревожные звоночки посыпались практически из всех учебных заведений столицы Сибири.
Корреспонденту «Нашего города» удалось побеседовать с ученицей школы № 48/2. Она рассказала, что не сразу поняла об эвакуации, да и все вокруг себя вели так, словно ничего и не случилось.
«Я была в школе на третьем этаже. Начались звонки. Я удивилась, что они начались раньше, чем положено. До начала урока оставалось минут десять. Но потом прозвенел второй звонок, следом и третий. После третьего я поняла, что нужно бежать вниз за курткой»,
— делится школьница.
Она также отметила, что учителя не проявляли панику, они просто спокойно ходили и из-за этого до последнего не было понятно, что что-то не так.
«Было непонятно, что случилось. Никто ничего не говорил. Минут через десять вышли две женщины и сказали срочно идти домой»,
— добавила ученица.
Из-за поднявшейся тревоги, многие ребята забыли и оставили свои вещи, но в учебном заведении обеспокоенных школьников успокоили и сказали, что их можно будет забрать завтра.
Напомним, эвакуация в школах города началась из-за сообщения о минировании, хотя вокруг этой версии появилось и много других. Кто-то говорил, что школу нужно покинуть из-за дезинфекции, в каких-то школах отмечались проблемы со светом и водоснабжением и якобы потому нужно пойти домой. Росгвардия, полиция и администрация Тюмени на данный момент не дает никаких комментариев.