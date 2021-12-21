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«Мы не сразу поняли, что случилось». Ученица одной из школ рассказала про эвакуацию

21 декабря 2021, 09:49
Фото: «Наш город»
Сегодня учебный день для школьников Тюмени был сорван массовой эвакуацией. В разных районах города учеников экстренно выводили из учебных заведений, а к школам подъезжали сотрудники полиции, Росгвардии и скорой помощи. Одна из учениц поделилась, как проходила эвакуация в ее школе.
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Тюмень

Для школьников Тюмени сегодня день не задался практически с самого утра. Сначала поступило сообщение об эвакуации второго корпуса 65 школы, а затем тревожные звоночки посыпались практически из всех учебных заведений столицы Сибири.

Корреспонденту «Нашего города» удалось побеседовать с ученицей школы № 48/2. Она рассказала, что не сразу поняла об эвакуации, да и все вокруг себя вели так, словно ничего и не случилось.

«Я была в школе на третьем этаже. Начались звонки. Я удивилась, что они начались раньше, чем положено. До начала урока оставалось минут десять. Но потом прозвенел второй звонок, следом и третий. После третьего я поняла, что нужно бежать вниз за курткой»,

— делится школьница.

Она также отметила, что учителя не проявляли панику, они просто спокойно ходили и из-за этого до последнего не было понятно, что что-то не так.

«Было непонятно, что случилось. Никто ничего не говорил. Минут через десять вышли две женщины и сказали срочно идти домой»,

— добавила ученица.

Из-за поднявшейся тревоги, многие ребята забыли и оставили свои вещи, но в учебном заведении обеспокоенных школьников успокоили и сказали, что их можно будет забрать завтра.

Напомним, эвакуация в школах города началась из-за сообщения о минировании, хотя вокруг этой версии появилось и много других. Кто-то говорил, что школу нужно покинуть из-за дезинфекции, в каких-то школах отмечались проблемы со светом и водоснабжением и якобы потому нужно пойти домой. Росгвардия, полиция и администрация Тюмени на данный момент не дает никаких комментариев.

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