«Мы не сразу поняли, что случилось». Ученица одной из школ рассказала про эвакуацию

«Я была в школе на третьем этаже. Начались звонки. Я удивилась, что они начались раньше, чем положено. До начала урока оставалось минут десять. Но потом прозвенел второй звонок, следом и третий. После третьего я поняла, что нужно бежать вниз за курткой»,