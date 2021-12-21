Как поступить с отходами IV класса опасности, рассказал тюменцам депутат гордумы

Горожане, проживающие в домах на улице Сосновой, пожаловались на огромную свалку рядом с жилыми строениями.
Роман Николаевич подчеркнул, что ответственность за выброс использованных автомобильных шин предусмотрена как для юридических, так и для физических лиц.
«Отработанные покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности. Они не разлагаются в природе, а значит, причиняют огромный урон окружающей среде»,подчеркнул народный избранник.
Изношенные автомобильные шины, согласно действующему законодательству, подлежат промышленной переработке с целью получения сырья для новых материалов и изделий.
Как сообщил тюменцам депутат, в областном центре старую резину бесплатно принимает предприятие «Экостэп-Тюмень» по адресу: ул. Авторемонтная, 31а, стр. 10.
Роман Николаевич взял этот вопрос на контроль.