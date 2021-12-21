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Как поступить с отходами IV класса опасности, рассказал тюменцам депутат гордумы

21 декабря 2021, 11:11
Фото: официальный сайт Тюменской гордумы
О несанкционированной свалке шин депутату Тюменской городской Думы Роману Явнычу сообщили жители избирательного округа.
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Тюмень

Горожане, проживающие в домах на улице Сосновой, пожаловались на огромную свалку рядом с жилыми строениями.

Роман Николаевич подчеркнул, что ответственность за выброс использованных автомобильных шин предусмотрена как для юридических, так и для физических лиц.

«Отработанные покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности. Они не разлагаются в природе, а значит, причиняют огромный урон окружающей среде»,подчеркнул народный избранник.

Изношенные автомобильные шины, согласно действующему законодательству, подлежат промышленной переработке с целью получения сырья для новых материалов и изделий.

Как сообщил тюменцам депутат, в областном центре старую резину бесплатно принимает предприятие «Экостэп-Тюмень» по адресу: ул. Авторемонтная, 31а, стр. 10.

Роман Николаевич взял этот вопрос на контроль.

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