Эвакуация дошла до торговых центров Тюмени

Все началось со школы № 65, появилось анонимное сообщение о минировании. Всех детей и сотрудников экстренно вывели из здания, детей, которые учатся во вторую смену, отправили домой. После этого одна за одной стали «закрываться» и другие школы. Эвакуированы были почти все тюменские школы.