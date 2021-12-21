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Эвакуация дошла до торговых центров Тюмени

21 декабря 2021, 10:56
Фото: «ЧС Тюмень»
По Тюмени сегодня прокатилась волна сообщений об эвакуации детей из школ. В редакцию «Нашего Города» рассказали также об эвакуации торгового центра «Премьер».
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Тюмень

Все началось со школы № 65, появилось анонимное сообщение о минировании. Всех детей и сотрудников экстренно вывели из здания, детей, которые учатся во вторую смену, отправили домой. После этого одна за одной стали «закрываться» и другие школы. Эвакуированы были почти все тюменские школы.

Затем появилась информация и о минировании ТРЦ «Премьер», посетителей и работников также эвакуировали. Возможно, работу прервут еще какие-либо торговые центры.

Причину эвакуации пока официальные органы никак не комментируют.

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#Новости#Торговые центры#Эвакуация#Тюмень#Анна Доронина#Происшествия
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