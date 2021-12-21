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Александр Моор прокомментировал большие очереди в поликлинике 5 в Тюмени

21 декабря 2021, 12:35
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Жители Тюмени жалуются на большие очереди в поликлинику №5 и ОБ №3 (в Тобольске), сообщил губернатор Тюменской области на «Прямой линии» 21 декабря.

Похожая ситуация в поликлинике №2 областной столицы. В этом году повышение активности коронавируса и сезонных заболеваний сложились примерно в одно время, из-за этого в местных больницах наблюдаются очереди.

«Безусловно самый напряженный день – понедельник, когда люди заболевают в выходные, а в понедельник приходят в больницу», - отметил Александр Моор.

Тюменка Ирина Гусьева направила вопрос про ремонт поликлиники №6 в Тюмени. Глава региона пообещал выделить деньги при окончании разработки проектной документации. В ней уже будет указана точная сумма и все необходимые работы.

Ранее «Наш город» сообщал о проблемах с очередями и персоналом в поликлинике №8. Пациенты отмечают, что очередь к терапевту растягивается на 4-5 часов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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