Александр Моор прокомментировал большие очереди в поликлинике 5 в Тюмени

Похожая ситуация в поликлинике №2 областной столицы. В этом году повышение активности коронавируса и сезонных заболеваний сложились примерно в одно время, из-за этого в местных больницах наблюдаются очереди.
«Безусловно самый напряженный день – понедельник, когда люди заболевают в выходные, а в понедельник приходят в больницу», - отметил Александр Моор.
Тюменка Ирина Гусьева направила вопрос про ремонт поликлиники №6 в Тюмени. Глава региона пообещал выделить деньги при окончании разработки проектной документации. В ней уже будет указана точная сумма и все необходимые работы.
Ранее «Наш город» сообщал о проблемах с очередями и персоналом в поликлинике №8. Пациенты отмечают, что очередь к терапевту растягивается на 4-5 часов.