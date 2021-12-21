Александр Моор ответил на вопрос по росту тарифов ЖКХ в Тюмени на 15 процентов

«Сразу хочу пояснить, изменение тарифов произойдёт с 1 июля 2022 года. С 1 января тарифы не изменятся. По Тюменской области рост совокупного платежа не превысит 3,4%. Почему в Тюмени на 14,9%? Это вызвано тем, что нам нужно проводить ремонты на сетях водоснабжения и теплоснабжения», - отметил губернатор Тюменской области.