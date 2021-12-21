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Александр Моор ответил на вопрос по росту тарифов ЖКХ в Тюмени на 15 процентов

21 декабря 2021, 13:01
Фото: 1Mi
Тюменка Валентина Макушкина спросила губернатора Александра Моора на «Прямой линии» о подорожании тарифов ЖКХ (на воду и на тепло) в Тюмени на 15%.
Сюжет
Тюмень

В настоящий момент в регионе приняты программы по ремонту инфраструктуры, которые требуют больших инвестиций.

«Сразу хочу пояснить, изменение тарифов произойдёт с 1 июля 2022 года. С 1 января тарифы не изменятся. По Тюменской области рост совокупного платежа не превысит 3,4%. Почему в Тюмени на 14,9%? Это вызвано тем, что нам нужно проводить ремонты на сетях водоснабжения и теплоснабжения», - отметил губернатор Тюменской области.

Деньги должны пойти на то, чтобы «один раз вложиться, а не латать дыры». По словам губернатора, все документы согласованы с УФАС и другими ведомствами.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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