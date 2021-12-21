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Александр Моор отчитал разработчиков медицинского приложения «Телемед-72» за 10 млн

21 декабря 2021, 14:14
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Губернатор Тюменской области отчитал разработчиков за приложение «Телемед-72» которое стоило бюджету 10 млн рублей.

Об этом он рассказал на «Прямой линии» 21 декабря.

Новая программа заменила «Медицину 72», однако рейтинг приложения очень низкий 1,3 балла из 5. «Телемед-72» скачали около 50 000 раз. Более того, тюменцы массово жалуются на работу приложения. Многие не могут записаться в поликлинику онлайн. Несмотря на то, что новое приложение более функциональное, тюменцы предпочитают им не пользоваться.

Во вторник на «Прямой линии» Александр Моор обратился к департаменту здравоохранения и напомнил, что цифровизация медицины в области идёт уже несколько лет, но на данный момент разработанные сервисы не работают хорошо.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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