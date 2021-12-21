Александр Моор отчитал разработчиков медицинского приложения «Телемед-72» за 10 млн

Новая программа заменила «Медицину 72», однако рейтинг приложения очень низкий 1,3 балла из 5. «Телемед-72» скачали около 50 000 раз. Более того, тюменцы массово жалуются на работу приложения. Многие не могут записаться в поликлинику онлайн. Несмотря на то, что новое приложение более функциональное, тюменцы предпочитают им не пользоваться.