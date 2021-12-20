ВКонтакте встретит Новый год с пользователями

Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят в нём артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Например, дуэт HammAli & Navai, чья «Птичка» стала треком года в VK Музыке, а также Big Baby Tape — релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. Свои хиты исполнит и группа «Руки вверх!», которая запомнилась зажигательным выступлением на онлайн-фестивале VK Fest в мае 2020-го. Также выступят исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.