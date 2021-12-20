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В Тюмени 50-летний мужчина ударился головой об урну. Его госпитализировали в ОКБ

20 декабря 2021, 10:16
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице упал человек, он ударился головой об урну, сообщает депздрав Тюменской области.
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Тюмень

50-летний мужчина хотел позвать на помощь, но не смог этого сделать. Его заметили прохожие и вызвали скорую.

«Стонет, мычит, ни слова не разберу, что он говорит, подняться сам не может», — сообщила тюменка.

Медики прибыли через 12 минут, после оказания первой помощи его госпитализировали в ОКБ № 2. В выходные в Тюменском районе скорая помощь выезжала на вызов 1 112 раз. В стационары доставлены 525 пациентов.

По данным «Нашего города» врачи высшего звена получаю заработную плату на порядок выше. Средние показатели составили 101 тыс. руб. Подобные показатели фиксируются в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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