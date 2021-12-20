ТОП-3 недели: скандал с парковками для облдумы, наследство олигарха, отмена QR-кодов

Напомним, ранее мы писали, что из-за введения кодов в торгово-развлекательных центрах, бизнесмены несли существенные убытки. Из-за этого они не единожды обращались к Александру Моору и просили отменить ограничения. Многие владельцы бизнеса отмечали, что не могут выйти не то, что в плюс, но даже в ноль. Более того, даже предприниматели с большим стажем говорили, что им нечем платить налоги, приходится отправлять нулевые декларации и сидеть с заблокированными счетами. От безысходности бизнесмены собирали подписи для обращения к Михаилу Мишустину.