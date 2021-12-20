ТОП-3 недели: скандал с парковками для облдумы, наследство олигарха, отмена QR-кодов

Тамара Казанцева предложила сделать чиновникам подарок к Новому году в виде бесплатной парковки.
Глава местных коммунистов Тамара Казанцева на заседании областной Думы предложила разрешить депутатам бесплатно парковаться на платных парковках у здания парламента. По мнению чиновницы, это было бы хорошим подарком к предстоящему Новому году.
Она также отметила, что выглядывая из своего кабинета, она видит места для автомобилей, которые большую часть времени свободы.
«Насколько я знаю, служебный транспорт заезжает за шлагбаум, там высаживаются депутаты или руководители и машина покидает территорию»,
- сказала чиновница.
В связи с этим она предположила, что пару десятков мест можно освободить и для работников Думы. А для остальных сотрудников уменьшить оплату парковочного места. Кроме того, Казанцева добавила, что профком должен позаботиться о членах профсоюза. Поскольку заработная плата у помощников не увеличивалась уже второй созыв.
Олигарх Олег Бурлаков оставил наследство в 2,7 млрд долларов и яхту Черная жемчужина.
Миллиардер Олег Бурлаков в этом году скончался от коронавирусной инфекции, при этом оставил многомиллиардное наследство. Такая информация появилась в Daily Mail.
У олигарха в Тюмени находятся активы в «Стройлесбанке» - 74,88%, а также в ТРЦ «Калинка» - 74,9%.
В завещании Бурлакова были внесены дальние родственники, а также стюардесса его личного авиасудна Софья Швецова.
Долгожданная отмена QR-кодов и свободный вход в ТРЦ.
Из-за ввода коронавирусных ограничений, жители тюменской области испытывали трудности. Попасть в ТРЦ не привитым было невозможно. Бизнесмены несли убытки и были на грани закрытия. А особо активные горожане все чаще выходили на пикеты и акции против введений QR-кодов.
На прошедшей неделе, глава региона Александр Моор наконец сообщил о послаблении. С 17 декабря были отменены QR-коды в ТРЦ. Губернатор подчеркнул, что в регионе отмечается высокий уровень вакцинации и что по всей стране наша область занимает четвертое место. Также он добавил, что снижается и статистика заболеваемости. В связи с этим было принято решение убрать QR-коды в ТРЦ.
Напомним, ранее мы писали, что из-за введения кодов в торгово-развлекательных центрах, бизнесмены несли существенные убытки. Из-за этого они не единожды обращались к Александру Моору и просили отменить ограничения. Многие владельцы бизнеса отмечали, что не могут выйти не то, что в плюс, но даже в ноль. Более того, даже предприниматели с большим стажем говорили, что им нечем платить налоги, приходится отправлять нулевые декларации и сидеть с заблокированными счетами. От безысходности бизнесмены собирали подписи для обращения к Михаилу Мишустину.