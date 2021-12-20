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Спортсмен-колясочник из Тюменского района за год проплыл полтора километра

20 декабря 2021, 04:14
Фото: Предоставлено героем публикации
«Наш город» начинает подводить итоги уходящего года и делится героями, которые в 2021 году совершили прорыв. Первым смельчаком, отозвавшимся рассказать о своих достижениях за этот год, стал спортсмен-колясочник Владимир Туровский. Несмотря на нелегкую судьбу, мужчина добился серьезных результатов в спорте.
Сюжет
Тюмень

Владимир родился абсолютно здоровым человеком, однако страшная авария, в которую он попал 17 лет назад, лишила его сразу двух ног и приковала к инвалидной коляске. А в прошлом году Владимир был сбит на пешеходном переходе. Спас его тогда от плачевных последствий верный пес, правда ценой своей жизни. Но трудности спортсмена не остановили и сделали его еще сильнее.

Так, в сентябре мужчина посетил Владивосток и поучаствовал в «X-WATERS VLADIVOSTOK 2021». Спортсмен-колясочник был единственным параплавцом среди плавцов.

В общей сложности за год Владимир совершил два заплыва преодолев полуторакилометровую дистанцию.

Внушительных результатов спортсмен-колясочник добился и в нашей родной Тюменской области. 14 декабря, в ходе подведения итогов районного конкурса «Спортивная элита – 2021» Туровский стал одним из победителей в номинации «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями».

Корреспонденту «Нашего города» Владимир Туровский рассказал, что в спорте уже много лет, но совсем недавно он начал заниматься еще одним направлением.

«Я с 2013 года занимаюсь зимним плаванием. С 2014 года занимаюсь армрестлингом. А где-то пол года назад начал заниматься еще и кроссфитом»,

- поделился Туровский.

Отметим, Владимир Туровский является кандидатом в мастера спорта России по армреслингу. Также он серебряный призер чемпионата мира в открытой воде «X-WATERS VLADIVOSTOK 2021», победитель соревнований по легкой атлетике, серебряный призер по армреслингу 26-й спартакиады инвалидов тюменской области. Бронзовый призер чемпионата Тюменской области.

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