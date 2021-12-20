Спортсмен-колясочник из Тюменского района за год проплыл полтора километра

Владимир родился абсолютно здоровым человеком, однако страшная авария, в которую он попал 17 лет назад, лишила его сразу двух ног и приковала к инвалидной коляске. А в прошлом году Владимир был сбит на пешеходном переходе. Спас его тогда от плачевных последствий верный пес, правда ценой своей жизни. Но трудности спортсмена не остановили и сделали его еще сильнее.