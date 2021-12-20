Руководителя детского кружка оставили в СИЗО за домогательства

Отметим, что подозреваемый в педофилии режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий снимал в Тюмени фильмы. Его тоже задержали по подозрению в развратных действиях. Более того, в СИЗО находится и директор шахматного клуба, но его уже подозревают в изнасиловании.