Руководителя детского кружка оставили в СИЗО за домогательства

Отмечается, что материалы дела ещё не поступали.
Напомним, что обвиняемый будучи руководителем детского кружка, приставал к своим ученицам. В отношении педагога возбудили уголовное дело в ч. 132 УК РФ.
В настоящий момент другие подробности дела неизвестны.
Отметим, что подозреваемый в педофилии режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий снимал в Тюмени фильмы. Его тоже задержали по подозрению в развратных действиях. Более того, в СИЗО находится и директор шахматного клуба, но его уже подозревают в изнасиловании.