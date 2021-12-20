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Руководителя детского кружка оставили в СИЗО за домогательства

20 декабря 2021, 13:23
Фото: 1Mi
Судья оставил в СИЗО до 14 января мужчину обвиняемого в домогательствах, сообщает Объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Отмечается, что материалы дела ещё не поступали.

Напомним, что обвиняемый будучи руководителем детского кружка, приставал к своим ученицам. В отношении педагога возбудили уголовное дело в ч. 132 УК РФ.

В настоящий момент другие подробности дела неизвестны.

Отметим, что подозреваемый в педофилии режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий снимал в Тюмени фильмы. Его тоже задержали по подозрению в развратных действиях. Более того, в СИЗО находится и директор шахматного клуба, но его уже подозревают в изнасиловании.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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