Рекламщики фактически остановили движение на Щербакова в Тюмени

По данным 2ГИС, в районе дома № 118 скорость транспорта упала до 2-3 км/ч и это ещё не час пик. Между тем проблемы в движении прослеживаются на протяжении 4 км дороги. Пробки в городе составили семь баллов.
Ближе к часу пик в областной столице ожидаются заторы до 9 баллов. В городе в настоящий момент произошло 2 дорожных происшествия.
Сегодня утром в Тюмени на многих улицах затруднено движение. Девятибалльные пробки связаны с погодными условиями — выпал снег. Сильно затруднено движение на улице Щербакова, 2-й Луговой и Челюскинцев.