nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рекламщики фактически остановили движение на Щербакова в Тюмени

20 декабря 2021, 12:14
Фото: 2ГИС
В Тюмени на улице Щербакова 20 декабря в 17:00 работают «рекламщики». Из-за них движение в сторону центра Тюмени практически остановилось.
Сюжет
Тюмень

По данным 2ГИС, в районе дома № 118 скорость транспорта упала до 2-3 км/ч и это ещё не час пик. Между тем проблемы в движении прослеживаются на протяжении 4 км дороги. Пробки в городе составили семь баллов.

Ближе к часу пик в областной столице ожидаются заторы до 9 баллов. В городе в настоящий момент произошло 2 дорожных происшествия.

Сегодня утром в Тюмени на многих улицах затруднено движение. Девятибалльные пробки связаны с погодными условиями — выпал снег. Сильно затруднено движение на улице Щербакова, 2-й Луговой и Челюскинцев.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25