Работник облдумы требует «разместить текст» о депутате и бесплатных парковках

«Почему в вашей публикации говорится о том, что Тамара Николевна выступила в защиту депутатов. Речь идёт совершенно не о депутатах, а о простых работниках Думы и, в частности, помощниках. Как истинный коммунист, она заботится о подчинённых, которые работают и обслуживают это здание. Я считаю, это должен сделать каждый работодатель, у которого люди работают в центре. А вы просто опорочили её честное имя. Вы обязаны принести публичные извинения, если не хотите встречаться в суде», — заявила представитель политика.