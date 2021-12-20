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Работник облдумы требует «разместить текст» о депутате и бесплатных парковках

20 декабря 2021, 02:06
Фото: 1Mi
Чиновница потребовала убрать новость о депутате облдумы
В редакцию «Нашего Города» главному редактору Максиму Карпикову позвонила помощник депутата Тамары Казанцевой и потребовала поставить публикацию, в которой политик просит подарить депутатам областной Думы бесплатные парковки.

Напомним, «Наш Город» писал, что глава КПРФ Тюменской области Тамара Казанцева на заседании регионального парламента предложила сделать депутатам новогодний подарок и разрешить им бесплатно парковаться на платных парковках, которые находятся в районе здания Думы.

«Почему в вашей публикации говорится о том, что Тамара Николевна выступила в защиту депутатов. Речь идёт совершенно не о депутатах, а о простых работниках Думы и, в частности, помощниках. Как истинный коммунист, она заботится о подчинённых, которые работают и обслуживают это здание. Я считаю, это должен сделать каждый работодатель, у которого люди работают в центре. А вы просто опорочили её честное имя. Вы обязаны принести публичные извинения, если не хотите встречаться в суде», — заявила представитель политика.

Когда главред Максим Карпиков выразил готовность пообщаться и представить точку зрения главы тюменской КПРФ, чиновница подчеркнула, что Тамара Казанцева не готова разговаривать, «разве что только в суде».

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#Новости#Общество#Платные парковки#Политика#Тюменская областная Дума#Парковки#Тюмень#Дарья Гасникова
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