После снегопада Тюмень встала в 9-балльных пробках

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобилистам придется постоять не только на центральных улицах Тюмени, но и на окраинах города. 9-балльные пробки из-за снега и примерно десяток ДТП ожидают горожан на дорогах.
Сильно затруднено движение на улице Щербакова, 2-й Луговой и Челюскинцев. Пробка начинается от автобусной остановки «Астраханская», а заканчивается только на перекрестке улиц Челюскинцев и Республики. Этот участок дороги обозначен темно-красным цветом.
В темные цвета также окрашены улица Профсоюзная, участок ул. Республики в районе Сквера Машарова, отрезок ул. Мельникайте от Технопарка до Сквера Романтиков. Подождать нужно будет и в центре — на улицах Семакова, Кирова, Советской, Первомайской, Мориса Тореза.
Тюменцам стоит соблюдать аккуратность и внимательность при движении по городу, заранее планировать маршрут и учитывать запас времени на пробки.