После снегопада Тюмень встала в 9-балльных пробках

В темные цвета также окрашены улица Профсоюзная, участок ул. Республики в районе Сквера Машарова, отрезок ул. Мельникайте от Технопарка до Сквера Романтиков. Подождать нужно будет и в центре — на улицах Семакова, Кирова, Советской, Первомайской, Мориса Тореза.