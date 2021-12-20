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После снегопада Тюмень встала в 9-балльных пробках

20 декабря 2021, 04:49
Фото: 2gis.ru
Сегодня в областной столице на многих улицах затруднено движение. Пробки связаны с погодными условиями — выпал снег, к чему горожане, по всей видимости, оказались не готовы.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобилистам придется постоять не только на центральных улицах Тюмени, но и на окраинах города. 9-балльные пробки из-за снега и примерно десяток ДТП ожидают горожан на дорогах.

Сильно затруднено движение на улице Щербакова, 2-й Луговой и Челюскинцев. Пробка начинается от автобусной остановки «Астраханская», а заканчивается только на перекрестке улиц Челюскинцев и Республики. Этот участок дороги обозначен темно-красным цветом.

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В темные цвета также окрашены улица Профсоюзная, участок ул. Республики в районе Сквера Машарова, отрезок ул. Мельникайте от Технопарка до Сквера Романтиков. Подождать нужно будет и в центре — на улицах Семакова, Кирова, Советской, Первомайской, Мориса Тореза.

Тюменцам стоит соблюдать аккуратность и внимательность при движении по городу, заранее планировать маршрут и учитывать запас времени на пробки.

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