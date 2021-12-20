Офисы научного центра СибНАЦ перешли за 700 млн дочке Сбербанка

Здания на Пермякова 46 и 30 лет Победы перешли дочерней структуре Сбербанка. Всего продавалось более 200 объектов имущества, однако за 2 года практически ничего продать не получилось. Имущество на миллиард рублей пытались реализовать на аукционах, а потом продали Сбербанку за 700 млн.
Между тем, СибНАЦ с 2019 года является банкротом, он должен кредиторам около 2,7 млрд рублей. После этой сделки около 2 млрд.
ООО «СБК-Геофизика» - это московская фирма, активы компании оцениваются в 4,5 млрд. Компания работает на рынке уже почти 8 лет, в 2020 году убыток составил 700 млн рублей. В настоящий момент компания ведёт судебное дело на 872 млн рублей.