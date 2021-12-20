Новогоднее шоу для всей семьи «Формейшн „Вера“ зажигает ёлки»

В программе – легендарные постановки, которые покорили весь мир. С ними Formation Vera становилась чемпионом Европы и мира. Главным подарком для зрителей станут новые программы: в европейской – «Оскар», в латиноамериканской – «Предвкушение». Команда впервые исполнит их для тюменского зрителя.