Новогоднее шоу для всей семьи «Формейшн „Вера“ зажигает ёлки»

Яркое танцевальное представление пройдет в стенах ДК «Нефтяник» 22 и 23 декабря 2021 в сопровождении инструментального оркестра «Золотая труба» им. В. Виткалова.
В программе – легендарные постановки, которые покорили весь мир. С ними Formation Vera становилась чемпионом Европы и мира. Главным подарком для зрителей станут новые программы: в европейской – «Оскар», в латиноамериканской – «Предвкушение». Команда впервые исполнит их для тюменского зрителя.
Помимо этого, гостей ждет яркая новогодняя праздничная программа для всей семьи!
Билеты на концерты доступны к продаже в кассах ДК «Нефтяник», драмтеатра, филармонии и на сайте neft.kto72.ru.
Молодые люди от 14-ти до 22-х лет могут приобрести билеты на новогоднее шоу «Формейшн Вера зажигает Ëлки» бесплатно, по программе «Пушкинская карта».