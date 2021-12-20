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Новогоднее шоу для всей семьи «Формейшн „Вера“ зажигает ёлки»

20 декабря 2021, 16:32
Фото: Информцентр правительства Тюменской области
Легендарная команда Формейшн «Вера» — многократные чемпионы мира и Европы по спортивным бальным танцам, подарит тюменцам новогодние праздничные концерты для всей семьи. Яркое танцевальное представление пройдет в стенах ДК «Нефтяник» 22 и 23 декабря 2021 в сопровождении инструментального оркестра «Золотая труба».

Яркое танцевальное представление пройдет в стенах ДК «Нефтяник» 22 и 23 декабря 2021 в сопровождении инструментального оркестра «Золотая труба» им. В. Виткалова.

В программе – легендарные постановки, которые покорили весь мир. С ними Formation Vera становилась чемпионом Европы и мира. Главным подарком для зрителей станут новые программы: в европейской – «Оскар», в латиноамериканской – «Предвкушение». Команда впервые исполнит их для тюменского зрителя.

Помимо этого, гостей ждет яркая новогодняя праздничная программа для всей семьи!

Билеты на концерты доступны к продаже в кассах ДК «Нефтяник», драмтеатра, филармонии и на сайте neft.kto72.ru.

Молодые люди от 14-ти до 22-х лет могут приобрести билеты на новогоднее шоу «Формейшн Вера зажигает Ëлки» бесплатно, по программе «Пушкинская карта».

#Новости#Максим Карпиков#Спорт
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