На трассе Тюмень – Екатеринбург вновь вводят реверсивное движение на семь часов

На 48 км автодороги будет введено реверсивное движение транспорта для ремонта данного участка.
«22 декабря 2021 года с 10:00 до 17:00 СвЖД проводит ремонтные работы на железнодорожном переезде на 48-м километре федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень», – сообщили в ведомстве. Распределять дорожное движение будут инспекторы ДПС.
Стоит отметить, что в этом году на трассе Р-351 больше 10 раз вводилось реверсивное движение в связи с ремонтными работами. Автодорогу постепенно расширяют для увеличения пропускной способности трассы.