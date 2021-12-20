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На трассе Тюмень – Екатеринбург вновь вводят реверсивное движение на семь часов

20 декабря 2021, 11:07
Фото: 1Mi
На трассе Тюмень – Екатеринбург дорожные службы ограничат движение, сообщает Уралуправдор.

На 48 км автодороги будет введено реверсивное движение транспорта для ремонта данного участка.

«22 декабря 2021 года с 10:00 до 17:00 СвЖД проводит ремонтные работы на железнодорожном переезде на 48-м километре федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень», – сообщили в ведомстве. Распределять дорожное движение будут инспекторы ДПС.

Стоит отметить, что в этом году на трассе Р-351 больше 10 раз вводилось реверсивное движение в связи с ремонтными работами. Автодорогу постепенно расширяют для увеличения пропускной способности трассы.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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