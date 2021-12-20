nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На этой неделе в Тюмени резко похолодает до - 25

20 декабря 2021, 11:49
Фото: ЧС Тюмень
С 22 декабря в Тюмени ожидаются серьёзные осадки (до 3 мм) и резкое повышение температуры, а к концу недели до – 25 градусов.
Сюжет
Тюмень

По данным Гисметео, похолодание начнётся в четверг, днём ожидается до – 16 градусов, скорость ветра снизится с 5 до 3 метров в секунду. Погода весь день будет пасмурной, но без осадков. В пятницу днём уже до – 17, в ночное время синоптики ожидают до – 23. Утром снегопад и до 2 мм осадков, во второй половине дня облака над городом рассеются.

Самый холодный день обещают в субботу. К 14:00 температура воздуха упадёт до – 25 градусов, скорость ветра 2-4 метра в секунду. Ночью до – 30. В воскресенье днём до – 18, осадков не ожидается.

На следующей неделе очень холодной погоды не ожидается.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25