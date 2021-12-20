На этой неделе в Тюмени резко похолодает до - 25

По данным Гисметео, похолодание начнётся в четверг, днём ожидается до – 16 градусов, скорость ветра снизится с 5 до 3 метров в секунду. Погода весь день будет пасмурной, но без осадков. В пятницу днём уже до – 17, в ночное время синоптики ожидают до – 23. Утром снегопад и до 2 мм осадков, во второй половине дня облака над городом рассеются.