Молочную продукцию неизвестного происхождения продавали компании-фантомы в Тюмени

В документах указывалось, что ООО «Раф» производит товары из сырья, которое прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, но в ФГИС подтверждения этому не нашлось. Также компания-фантом оформила ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение молока, творога, сыра и сливочного масла из Нижней Тавды (там находится ООО «Нижнетавдинский молочный завод») на Оптовый склад в Тюмени.