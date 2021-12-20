Молочную продукцию неизвестного происхождения продавали компании-фантомы в Тюмени

«Предприятие ООО „Раф“ оформило эВСД на изготовление 655,5 тонн сырого молока, 285,4 тонн сливочного масла, 21 тонны творога и 10,7 тонн сыра под маркировкой ООО „Нижнетавдинский молочный завод“. Проверка доказала, что эВСД на молочную продукцию сфальсифицированы», — пояснили в Россельхознадзоре.
В документах указывалось, что ООО «Раф» производит товары из сырья, которое прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, но в ФГИС подтверждения этому не нашлось. Также компания-фантом оформила ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение молока, творога, сыра и сливочного масла из Нижней Тавды (там находится ООО «Нижнетавдинский молочный завод») на Оптовый склад в Тюмени.
Площадку «Раф» исключили из реестра ИС «Цербер», аннулировали учетную запись учетного лица. Кроме того, все данные передали в областную прокуратуру и УЭБ.
Еще одна организация-фантом, выявленная с помощью системы «Меркурий» — ООО «Эко-Ферма». Компания ввела в оборот 6 тонн сливочного масла и 12,6 тонн сыра, происхождение продукции также неизвестно. Ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют. Информацию о предприятии, реализующем фальсифицированную продукцию, передали в региональное УМВД и УЭБ.
Фирмы-фантомы только по документам производят и хранят продукцию. Недобросовестные предприниматели и организации используют их для того, чтобы вводить в оборот товары, безопасность, качество и происхождение которых не подтверждено.