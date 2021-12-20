Мертвая крыса появилась на детской горке в районе улицы Белинского

Раньше они бегали по подъездам или машинам, но сегодня одной из них захотелось на горку. На одной из них её и обнаружили без признаков жизни.
«В УК ответили, что крыс травили», - отмечает подписчик тюменского паблика.
Тюменцы советуют в этой ситуации использовать бездомных домашних животных.
«Поселите в подвал стерильных кошек и котов и быстро избавитесь от крыс. Только подкармливайте и поите кошек. Обратитесь за помощью к группам помощи животных», - отмечает Алла Рябухина.
Стоит отметить, что крысы часто водятся там, где люди бросают хлеб птицам.