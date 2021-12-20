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Мертвая крыса появилась на детской горке в районе улицы Белинского

20 декабря 2021, 12:50
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 20 декабря жители Белинского смогли увидеть на горке мёртвую крысу, сообщает паблик «Тюмень. Умный город».
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Тюмень

Раньше они бегали по подъездам или машинам, но сегодня одной из них захотелось на горку. На одной из них её и обнаружили без признаков жизни.

«В УК ответили, что крыс травили», - отмечает подписчик тюменского паблика.

Тюменцы советуют в этой ситуации использовать бездомных домашних животных.

«Поселите в подвал стерильных кошек и котов и быстро избавитесь от крыс. Только подкармливайте и поите кошек. Обратитесь за помощью к группам помощи животных», - отмечает Алла Рябухина.

Стоит отметить, что крысы часто водятся там, где люди бросают хлеб птицам.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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