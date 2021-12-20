Итоги дня: особняк за 21 млн, компании-фантомы, тюменец выпал из окна

Сотрудники Россельхознадзора в уходящем году выявили 5 компаний-фантомов, которые реализовывали молочную продукцию сомнительного происхождения. Этим также занимались 83 производственные площадки.
«Предприятие ООО „Раф“ оформило эВСД на изготовление 655,5 тонн сырого молока, 285,4 тонн сливочного масла, 21 тонны творога и 10,7 тонн сыра под маркировкой ООО „Нижнетавдинский молочный завод“. Проверка доказала, что эВСД на молочную продукцию сфальсифицированы», — пояснили в Россельхознадзоре.
Согласно документам предприятия, продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, но в ФГИС таких данных не нашлось. В результате, компанию исключили из реестра ИС «Цербер», аннулировали учетную запись учетного лица. Помимо того, информация была передана в региональную прокуратуру.
Напомним, что фирмы-фантомы только по документам производят и хранят продукцию. Этим занимаются недобросовестные предприниматели для ввода в оборот товары с неподтвержденной степенью безопасности.
Дом Яши Шайчика на ул. Ленина, 47 был продан в частное владение фирме Владимира Шевчика «Сибинтел холдинг». Об этом сообщает «Деловой квартал».
Компания политика и бизнесмена предложила за объект самую высокую цену в 21 млн 300 тысяч рублей на аукционе, организованном «ДОМ.РФ».
Стоит отметить, что данный особняк построил купец Янкель Шайчик. Здание является памятником истории, поэтому новому владельцу необходимо будет содержать его в хорошем виде. В последние годы в особняке располагались офисы.
Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, ночью 18 декабря в областной столице из окна дома на Заречном проезде, 43 выпал молодой человек. Известно, что он скончался от полученных травм.
«Вызов поступил 18 декабря в 1:16, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 1:28. Медики констатировали смерть пациента», — уточнила Александра Малыгина, пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют следователи. На данный момент не известно, с какого этажа выпал молодой человек.