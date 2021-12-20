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Итоги дня: особняк за 21 млн, компании-фантомы, тюменец выпал из окна

20 декабря 2021, 18:51
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
За 21 млн рублей компания Владимира Шевчика выкупила исторический особняк в Тюмени. Молочную продукцию неизвестного происхождения продавали компании-фантомы. Молодой тюменец разбился, выпав из окна дома на Заречном проезде.
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Тюмень

В Тюмени фирмы-фантомы продавали продукцию сомнительного происхождения

Сотрудники Россельхознадзора в уходящем году выявили 5 компаний-фантомов, которые реализовывали молочную продукцию сомнительного происхождения. Этим также занимались 83 производственные площадки.

«Предприятие ООО „Раф“ оформило эВСД на изготовление 655,5 тонн сырого молока, 285,4 тонн сливочного масла, 21 тонны творога и 10,7 тонн сыра под маркировкой ООО „Нижнетавдинский молочный завод“. Проверка доказала, что эВСД на молочную продукцию сфальсифицированы», — пояснили в Россельхознадзоре.

Согласно документам предприятия, продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, но в ФГИС таких данных не нашлось. В результате, компанию исключили из реестра ИС «Цербер», аннулировали учетную запись учетного лица. Помимо того, информация была передана в региональную прокуратуру.

Напомним, что фирмы-фантомы только по документам производят и хранят продукцию. Этим занимаются недобросовестные предприниматели для ввода в оборот товары с неподтвержденной степенью безопасности.

В Тюмени выкупили купеческий особняк за 21 млн рублей

Дом Яши Шайчика на ул. Ленина, 47 был продан в частное владение фирме Владимира Шевчика «Сибинтел холдинг». Об этом сообщает «Деловой квартал».

Компания политика и бизнесмена предложила за объект самую высокую цену в 21 млн 300 тысяч рублей на аукционе, организованном «ДОМ.РФ».

Стоит отметить, что данный особняк построил купец Янкель Шайчик. Здание является памятником истории, поэтому новому владельцу необходимо будет содержать его в хорошем виде. В последние годы в особняке располагались офисы.

Молодой тюменец выпал из окна и разбился насмерть

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, ночью 18 декабря в областной столице из окна дома на Заречном проезде, 43 выпал молодой человек. Известно, что он скончался от полученных травм.

«Вызов поступил 18 декабря в 1:16, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 1:28. Медики констатировали смерть пациента», — уточнила Александра Малыгина, пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют следователи. На данный момент не известно, с какого этажа выпал молодой человек.

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