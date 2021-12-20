nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бойченко: В Прикамье цифровые технологии ускорили решение вопросов граждан

20 декабря 2021, 10:16
Под слоганом региональной общественной приемной председателя «Единой России» «Услышать – всех. Помочь – каждому!» с 1 по 10 декабря прошла очередная декада приемов граждан Пермского края.

Прием граждан осуществляли депутаты, сенаторы, министры, представители ведомств и муниципальных образований на 733 площадках, пишет properm.ru.

В текущем году прием был посвящен 20-летию «Единой России». 1 декабря, в день ее рождения, прием граждан провел лидер партии Дмитрий Медведев.

Одним из первых было обращение от члена родительского комитета Сергея Толчина. Он обратился с просьбой сделать капремонт в пермской школе № 22, которая была построена 130 лет назад.

Медведев порадовался за детей, которые учатся в объекте культурного наследия, и пообещал оказать необходимую поддержку.

Каждый день приема граждан был посвящен конкретной теме: соцподдержке, здравоохранению, школьному образованию, вопросам ЖКХ, защите трудовых прав и юридическим консультациям.

Пенсионерка Мотовилихинского района Перми Любовь Лучникова обратилась с просьбой о замене газовой плиты к руководителю региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александру Бойченко. В итоге вопрос был решен, и установлена новая газовая плита.

Также решили вопрос жительницы Орджоникидзевского района Перми. Она год назад попросила губернатора Пермского края Дмитрий Махонина отремонтировать инфекционный корпус городской детской клинической больницы № 13. На данный момент все работы завершены и обязательства выполнены. На капитальный ремонт больницы было выделено 79,5 миллиона рублей. Теперь дети будут лечиться в комфортных условиях, отметил Бойченко.

Помимо этого, он сказал, что за время приема было отработано около семи тысяч обращений. Благодаря цифровым инструментам можно было общаться с жителями в онлайн-режиме.

Также с жителями Перми общались в формате вебинаров. Всего их было три - на тему тарифов в общественном транспорте Перми, о пенсиях детям и влиянии сотовой связи на человека. Число просмотров было больше 160 тысяч.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25