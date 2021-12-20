Бойченко: В Прикамье цифровые технологии ускорили решение вопросов граждан

Прием граждан осуществляли депутаты, сенаторы, министры, представители ведомств и муниципальных образований на 733 площадках, пишет properm.ru.
В текущем году прием был посвящен 20-летию «Единой России». 1 декабря, в день ее рождения, прием граждан провел лидер партии Дмитрий Медведев.
Одним из первых было обращение от члена родительского комитета Сергея Толчина. Он обратился с просьбой сделать капремонт в пермской школе № 22, которая была построена 130 лет назад.
Медведев порадовался за детей, которые учатся в объекте культурного наследия, и пообещал оказать необходимую поддержку.
Каждый день приема граждан был посвящен конкретной теме: соцподдержке, здравоохранению, школьному образованию, вопросам ЖКХ, защите трудовых прав и юридическим консультациям.
Пенсионерка Мотовилихинского района Перми Любовь Лучникова обратилась с просьбой о замене газовой плиты к руководителю региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александру Бойченко. В итоге вопрос был решен, и установлена новая газовая плита.
Также решили вопрос жительницы Орджоникидзевского района Перми. Она год назад попросила губернатора Пермского края Дмитрий Махонина отремонтировать инфекционный корпус городской детской клинической больницы № 13. На данный момент все работы завершены и обязательства выполнены. На капитальный ремонт больницы было выделено 79,5 миллиона рублей. Теперь дети будут лечиться в комфортных условиях, отметил Бойченко.
Помимо этого, он сказал, что за время приема было отработано около семи тысяч обращений. Благодаря цифровым инструментам можно было общаться с жителями в онлайн-режиме.
Также с жителями Перми общались в формате вебинаров. Всего их было три - на тему тарифов в общественном транспорте Перми, о пенсиях детям и влиянии сотовой связи на человека. Число просмотров было больше 160 тысяч.